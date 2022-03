Die Scholz-Regierung hat Waffenexporten in einen laufenden Krieg zugestimmt – zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Und jetzt droht eine direkte Konfrontation NATO vs. Russland, denn die von der EU für Kiew genehmigten Kampfflugzeuge sollen in Polen stationiert und dann von ukrainischen Kampfpiloten ins Kriegsgebiet geflogen werden. Dort werden sie auf russische Flugzeuge treffen…

Wollen Scholz und Co. den Dritten Weltkrieg? Dagegen müssen alle, denen der Friede und Deutschland am Herzen liegt, aufstehen. Deutschland muss im Ukraine-Konflikt neutral bleiben – nur so können wir unser Land schützen. COMPACT-Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“ liefert die Argumente für eine neue Friedensbewegung und gegen die Dämonisierung von Putin.

„Diese Scholz-Rede verändert unser Land“, bejubelte die Bild-Zeitung den Auftritt des Kanzlers am Sonntag vor dem Bundestag. „Eine Zeitenwende“ war er für den Kanzler in dessen eigenen Worten. Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Deutschland führt die 40.000 Soldaten der NATO-Eingreiftruppe an die Ostfront, Deutschland liefert erstmals seit 1945 Waffen direkt in einen Kriegsbrand, die EU schickt der Ukraine Kampfjets, Scholz genehmigt zur Aufrüstung der Bundeswehr einen Sonderfonds im Umfang von 100 Milliarden Euro jährlich.

Begründung für alles: Der Russe ist schuld. Der Russe ist der Aggressor. Der Russe bedroht Europa. Uralte Hetzfiguren aus dem Kalten Krieg und aus der NS-Zeit feiern im Kostüm von Freedom & Democracy fröhliche Urständ.

Die NATO marschiert gegen Russland – die Eskalation in der Ukraine ist nur der Anlass. Die Hassmeute greift nicht Russland wegen Putin an, sondern wegen Russland geht sie auf Putin los. COMPACT-Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“ beweist: Seit über 100 Jahren planen die Angelsachsen die Aufteilung des Riesen im Osten, unabhängig davon, ob dort ein Zar, ein Stalin, ein Gorbatschow oder ein Putin regierte.

COMPACT-Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“ zeigt: Putin ist dem Westen verhasst, weil er ein Gegenmodell darstellt. Er ist ein Patriot und kein Vaterlandshasser, er lehnt Multi-Kulti und Gender ab, er drangsaliert die Wirtschaft nicht mit politisch-korrekten Vorschriften und Klima-Abgaben, und vor allem: Er hat Deutschland die Hand zur Freundschaft ausgestreckt und uns günstiges Gas angeboten. Das ist der Kriegsgrund für das angloamerikanische Kapital: Man will Deutsche und Russen wieder einmal gegeneinander hetzen, und dafür ist der Sozi Scholz ebenso gut wie der Nazi Hitler. Sind wir Deutschen so dumm, dieses Spiel noch einmal mitzumachen?

Feindbild Putin

Ein Partner für Deutschland: Was Putin uns zu bieten hat

Putin, der dünne Libertäre: Seine erfolgreiche Marktwirtschaft

Wer zwang Hitler, Stalin anzugreifen? Putin als Geschichtsrevisionist

Die Kutusow-Strategie: Putins Außenpolitik 2000 bis 2021

Die Putin-Doktrin: Die offensive Wende Putins 2022

Der schwulenfeindliche Putin. Echt? Zu den Jugendschutzgesetzen

Kampf um die Ukraine

Zwischen Ost und West: Geschichte der Ukraine bis 1914

Stalins Hungerverbrechen: Das Trauma der Ukraine

«Wir müssen auf diese Gefahr reagieren» Ungekürzt: Putins entscheidende Rede

«Wir bekamen Befehl, auf beide Seiten zu schießen» Zum Maidan-Massaker im Februar 2014

Souveränität der Bürger: K. A. Schachtschneider über die Krim-Frage

Der gemeuchelte Frieden: Anfang und Ende des Minsker Abkommens

Angriffspläne gegen Russland

„Wir müssen Russland einkreisen“ Angloamerikanische Politik seit 1750

«Häfen und Städte ausradieren» Die Atombombenpläne der USA

Gebrochene Versprechen: Die NATO-Osterweiterung

Eine Kette von Enttäuschungen: O-Ton W. Putin vom Dezember 2021

Mit freundlicher Hilfe von George Soros: Die Farbenrevolutionen

Stolperdraht und Würgeschlinge: So trainiert die NATO für den Krieg

Spiel mit dem Feuer: Die Aufrüstung der Ukraine

Moskaus neue Welt

Geburtswehen einer neuen Weltordnung: Ostblock gegen Westblock

«Nationale Souveränität ist keine heilige Kuh» Alexander Dugin zur Groß-raumpolitik

Der gefährliche Freund: Tianxia – China als Welthegemon

