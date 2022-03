Von KEWIL | Da PI-NEWS regelmäßig von bestimmten uninformierten Lesern vorgeworfen wird, wir seien nicht mehr pro-amerikanisch, sobald irgendwelche Artikel die amerikanische Regierung – aktuell also den grenzsenilen Präsidenten Biden – kritisieren, möchten wir zeigen, dass es auch Amerikaner gibt, die anderer Meinung sind. Der folgende Auszug eines Artikels zur Ukraine ist von Paul Craig Roberts, der schon unter Präsident Reagan Minister und Mitherausgeber des Wall Street Journals war:

Es ist verblüffend, dass niemand in der westlichen Führung oder in den Medien verstanden hat, dass Russland seine Sicherheitsbedenken ernst meint. Unabhängig davon, ob der Westen die Besorgnis des Kremls für berechtigt hielt oder nicht, hätte alles getan werden müssen, um Russland zu beruhigen. Stattdessen wurde das Gegenteil getan. Der Idiot Stoltenberg sagte: „Wenn das Ziel des Kremls darin besteht, weniger NATO an seinen Grenzen zu haben, wird er nur mehr NATO bekommen.“ Was für eine arrogante Dummheit, das zu sagen. Dieser rücksichtslose Idiot ist der Generalsekretär der NATO. Er hätte sofort seines Amtes enthoben werden müssen…

Der Westen hat keine Russland-Experten mehr. Der Westen hat direkt oder indirekt Leute auf der Gehaltsliste des Militär- und Sicherheitskomplexes, die nichts anderes tun, als Russland zu verurteilen. Der Westen ist unfähig, die Sicht der anderen Seite wahrzunehmen. Darüber hinaus ernennt der Westen Frauen als Verteidigungsminister, nationale Sicherheitsberater und Leiter der Europäischen Kommission, um Gleichberechtigung zu demonstrieren. Diese Frauen müssen zeigen, dass sie genauso hart sind wie die Männer und treffen deshalb noch schlechtere Entscheidungen.

Tatsächlich stehen wir kurz davor unsere Existenz zu riskieren, einfach weil die westliche Welt nicht in der Lage ist, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Der idiotische Westen hat nichts anderes getan, als die Flammen des Krieges zu schüren und steht nun kurz davor, von diesen Flammen verzehrt zu werden.

Die idiotische EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angekündigt, dass die EU trotz Putins Warnung den Kauf und die Lieferung von Waffen an die Ukraine finanzieren wird. Sie sagte auch, die EU werde Weißrussland, das nicht an den Kämpfen beteiligt ist, in die Sanktionen einbeziehen, weil es ein Verbündeter Russlands sei. Sie sagt, die EU wolle russische Medien verbieten, weil sie sich nicht an die offizielle Version der Kriegsberichte halten.

Also kündigt die Präsidentin der Europäischen Kommission an, dass die EU auf der Seite der ukrainischen Nazis in den Krieg einsteigt und Washingtons idiotischer UN-Botschafter beschuldigt Putin, den Krieg eskalieren zu lassen. Wir sehen hier die Ergebnisse von Putins viel zu langer Geduld mit dem Westen. Der Westen hat sich daran gewöhnt, Russland Strafe über Strafe aufzuerlegen, ohne Konsequenzen für sich selbst. Jetzt gibt es plötzlich Konsequenzen und alles soll Putins Schuld sein…

Gefunden hier auf dem Conservo Blog, der einige Artikel von Roberts Originalseite im Internet übersetzt hat. Noch einmal: Paul Craig Roberts ist ein bekannter konservativer Amerikaner, hatte viele wichtige Posten im Land und kritisiert die US-Politik schon lange. Darf es PI-NEWS wagen, einen solchen US-Bürger, mit dem wir einig sind, zu zitieren, ohne blöd angegangen zu werden?