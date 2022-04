Von PETER BARTELS | Seit heute (Montag) ist der Corona-Krieg auch im Land der „German Angst“ vorbei. Kein Masken-Zwang, kein Impfzwang. Nicht überall, aber erstmal! Bilanz der zweijährigen Corona-Schlacht: Sieben Kinder sind mit (!), nicht an (!!) Corona gestorben: Vier, weil sie schwerste Vorerkrankungen hatten. Bei den anderen drei stellte man nach (!) ihrer Totgeburt (!!) Corona fest …

Schwurbler-Schwafelei? Leugner-Laberei? NEIN! Nachzulesen im RKI-Corona-Bericht, Seite 40, „Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren“, wörtlich: „Während der gesamten bisherigen Pandemie sind in Deutschland bei Kindern dieser Altersgruppe ohne Vorerkrankungen keine COVID-19-bedingten Todesfälle aufgetreten.“ Da lacht die Koralle? Der greise, weiße PI-NEWS-Mann, der gerade ohne Merkel-Spritze Corona „überlebt“ hat, lacht mit … Derweil Achgut-Autor Andreas Zimmermann (lehrt als promovierter Naturwissenschaftler an einer deutschen Hochschule; schreibt hier unter Pseudonym) nachsichtig aufklärt: „Für diejenigen, die etwas schwer von Begriff sind, „keine“ bedeutet Null, Zero, Nulla.“

Nur für die ganz Doofen hier zusätzlich der PI-NEWS-Erklärbär: RKI heißt komplett: „Robert Koch Institut“… Das wurde von CDU-Kanzlerin Merkel, wird jetzt von SPD-Kanzler Scholz bezahlt. RKI-Chef Lothar H. Wieler (Beruf: Tierarzt) sogar mit monatlich 10.819 Euro. Je nun … Andreas Zimmermann verweist dann auf Seite 28 des RKI-Reports: Bis zum 9.12.2021 „wurden an das RKI sieben COVID-Todesfälle im Alter von 5-11 Jahren übermittelt. Fünf Mädchen und 2 Jungen waren betroffen. Alle Kinder litten bereits vor der Infektion an schweren Grunderkrankungen (z.B. frühkindliches Fehlbildungssyndrom, schwere kardiale oder neurologische Erkrankungen, Immundefizienz).“

Und dann scheint der ACHGUT-Fachmann offenbar erstmal in Ohnmacht zu fallen: „Bei 3 Fällen handelte es sich um Totgeburten.“ Um nach dem Wiedererwachen wie unsereiner nach Luft zu schnappen: „Es werden also sogar positiv getestete Totgeburten als „Covid-19-Todesfälle gezählt“. Und sarkastisch zu Seufzen: „Mehr muss man zum RKI nun wirklich nicht mehr wissen …“

Sinnloses Nasebohren bis zum Hirn



Dann sarkastisch: „England hat Wissenschaftler, Deutschland hat Christian Drosten und Lothar Wieler. Und weil dem so ist, lauschen die Deutschen sinnbefreiten Podcasts, während die Engländer wissen, welcher Prozentsatz der Bevölkerung mittlerweile Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt hat … Aber vielleicht wollen die deutschen Polit-Darsteller und ihre Wissenschafts-Lakaien das auch gar nicht so genau wissen, weil dann nämlich wirklich für jeden offensichtlich würde … dass es weder für irgendwelche „Basisschutzmaßnahmen“ noch für das immer noch dreimal wöchentlich stattfindende, sinnlose Nasebohren bis zum Hirn unschuldiger Schüler … noch für irgendeinen Impfzwang, egal ob ab 18, ab 50, einrichtungsbezogen oder sonst irgendwie auch nur den Hauch einer wissenschaftlichen Begründung gibt.“

Zimmermann legt die Fakten auf den Tisch: „Das britische „Office for National Statistics“ (ganz sicher Querdenker und Schwurbler) hat gerade veröffentlicht, welcher Prozentsatz der Bevölkerung in Großbritannien in relevanter Konzentration Antikörper gegen SARS-CoV-2 aufweist. Ich zitiere hier einfach mal wörtlich aus dem Bericht: „Das Vorhandensein von Antikörpern … deutet darauf hin, dass eine Person zuvor mit COVID-19 infiziert oder geimpft worden ist. In der Woche ab dem 28. Februar 2022 beträgt der Prozentsatz der Erwachsenen, die schätzungsweise Antikörper im Bereich von 179 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) aufweisen, 99,0 % in England … 98,9 % in Wales … 98,8 % in Nordirland … 99,0 % in Schottland“.

Kinder und die erbärmliche Corona-Lüge

Ganz nebenbei räumt der Bericht auch gleich noch mit dem in Deutschland hartnäckig verbreiteten Mythos auf, Schulen bzw. Schüler wären „Pandemietreiber“ – was ohnedies immer nur Ausdruck einer von einem Teil der deutschen Gesellschaft offen ausgelebten und zutiefst abstoßenden Kinderfeindlichkeit war. Die einzigen beiden Altersgruppen mit messbar niedrigerer Antikörperrate sind nämlich die Kinder von acht bis elf Jahren (80,9 Prozent) und die von 12 bis 15 Jahren (bereits 96,4 Prozent). Und wer jetzt aus diesen Zahlen schließen möchte, dass also Kinder unter elf Jahren unbedingt „geimpft“ werden müssten, dem sei die Lektüre des Epidemiologischen Bulletins 1/2022 des Robert-Koch-Instituts (ganz sicher ein weiterer Hort von Querdenkern und Schwurblern) empfohlen“ … (siehe zweiter Absatz dieses Berichts!)

Schließlich kommt der ACHGUT-Autor mit finalen Fakten: Impfquote England: 72,43 Prozent, Deutschland: 75,25 Prozent … Boostern England: 56,85 Prozent, Deutschland: 58,04 Prozent.

Daraus folgert auch der „ohne alles“ genesene PI-NEWS-Greis, dass die gelegentlichen Geschwatzhuber von CDU, SPD und FDP beim BILD-Propaganda-Kriegskanal „VIERTEL NACH ACHT“ in Sachen Corona auf Deubel komm raus labern und lügen, weil sie einfach zu faul sind, die Wahrheit zu lesen. ACHGUT-Zimmermann: Und nur darum „braucht Deutschland auch unbedingt einen Impfzwang… Man könnte über all dies lachen, wenn es nicht so gefährlich und ja, eigentlich auch schlicht kriminell wäre.“

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

Like (1)