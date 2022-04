Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Ramsan Kadyrow, der seit 2007 amtierende Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, inszeniert seinen militärischen Einsatz in der Ukraine als Dschihad, als Heiligen Krieg.

So benutzt er auffällig viel islamische Symbolik. In einem Video, das einen Häuserkampf in der Stadt Mariupol zeigen soll, sind Männer mit langen Bärten in Uniformen zu sehen. Unterlegt sind die Szenen mit einem traditionellen islamischen Gesang. Auf arabisch heißt es dort unter anderem, dass die „Kuppeln der Wahrheit unsere Helme“, die „Moscheen unsere Kasernen“ sein.

Das ist ein alter Slogan des Politischen Islams, den auch schon der heutige türkische Staatspräsident Erdogan 1998 als Bürgermeister von Istanbul öffentlich aussprach. Die Benutzung der Demokratie, um ans Ziel der Errichtung eines Islamischen Staates zu kommen, wobei die Moscheen dabei ihre Kasernen, die Minarette ihre Bajonette, die Kuppeln ihre Helme und die Gläubigen ihre Soldaten sind.

Immer wieder spielt Kadyrow laut Tagesschau in den teils martialisch aufgemachten Videos mit islamischer Symbolik. Zwischen Straßenkämpfen und Fahnenappellen werden Kadyrow und seine Kampfgenossen beim Beten in einer Moschee gezeigt.

In Videos von der Front rufen bärtige Soldaten „Allahu Akbar“ („Allah ist der Allergrößte“) oder strecken den rechten Zeigefinger in die Luft – ein Zeichen, das häufig von radikalen Moslems benutzt wird. Es ist das Bekenntnis zum „Tauhid“, dem Glauben an die Einheit Gottes.

Die etwas über eine Million Menschen zählende Bevölkerung Tschetscheniens ist hauptsächlich moslemisch geprägt. Diese Moslems will Kadyrow mit der religiösen Symbolik offensichtlich für sich gewinnen. Der tschetschenische Großmufti Salah Mirsajew hatte bereits Ende Februar die Beteiligung der Tschetschenen am Krieg in der Ukraine religiös gerechtfertigt.

Dass der Krieg mit Putin von einem Christen angeführt wird, rechtfertigt der Großmufti mit der Lebensgeschichte des Propheten Mohammed, der mit seinen Gefährten im siebten Jahrhundert auch schon einmal an der Seite einer äthiopischen Armee unter dem Kommando eines Christen gekämpft hatte.

Die Moslems würden laut Großmufti in der Ukraine für den Koran und für den Propheten kämpfen. Wer dort sterbe, tue dies als Märtyrer. Das hebt die Kampfmoral, denn laut der Ideologie des Politischen Islams kommen die Moslems, die im Dschihad sterben, direkt in das islamische Paradies, in dem ihnen 72 Jungfrauen zu ewigen Freuden bereitstehen.

In Deutschland sollen übrigens 50.000 Tschetschenen leben, von denen manche laut Tagesschau einem „radikalen Islam“ zuneigen und teilweise mit der Terrormiliz Islamischer Staat sympathisieren würden.

Kadyrow richtet sich auch mit einem eigens gegründeten Telegram-Kanal an ein arabischsprachiges Publikum und bezeichnet sich dort als „Diener des heiligen Koran“. Diese Inszenierung der Rolle als Kämpfer für den Islam funktioniert offensichtlich. So wird Kadyrow dafür gelobt, den „Geist des wahren Dschihads“ zurückgebracht zu haben.

Ein Fehler sei aber gewesen, dass Kadyrow bei seinen islamischen Inszenierungen auch die Hymne „Nimm unser Blut“ benutzt habe. Diese stamme ursprünglich von der radikal-islamischen Terrororganisation „Ahrar As-Sham“, die in Syrien das Assad-Regime und dessen Verbündeten Putin bekämpft.

Da wird es dann manchmal anscheinend etwas unübersichtlich bei den Frontlinien der Dschihadisten. Allahu Akbar.

