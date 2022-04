Nach einer etwas seichten aber unterhaltsamen Folge zur Frauenpolitik hat das Team der Dresdner Gespräche rund um den Europaabgeordneten Maximilian Krah nachgelegt und die bislang beste Sendung der kurzen Geschichte produziert, die Mitte Februar, also vor dem Krieg in der Ukraine, aufgenommen wurde.

Bereits die Besetzung mit Karlheinz Weißmann, David Engels und Hans-Thomas Tillschneider macht deutlich, welchen Anspruch man an diese Folge stellen darf: hier prallt geballte historische, politische, philosophische Intelligenz aufeinander. Ob das Abendland noch eine Zukunft hat, steht als Frage zu Beginn der Debatte und bereits bei der Begriffsbestimmung wird der Eine oder Andere ein Wörterbuch zu Rate ziehen müssen. Etwa dann, wenn der Althistoriker Engels sich nicht zwischen den Begriffen “Europa” und “Abendland” entscheiden will, sondern stattdessen zum etwas sperrigen “Hesperialismus” neigt – also zum Bekenntnis zur griechisch-römischen Identität Europas.

Überhaupt wird hier viel über Identität gestritten, darüber etwa, ob zu dieser Identität auch die weite russische Seele gezählt werden kann oder nicht. Von einer europäischen Achse Paris – Berlin – Moskau spricht etwa der überzeugte Eurasier Tillschneider, wird aber unterbrochen vom deutlich weniger überzeugten Engels, dessen Einwurf “dazwischen liege aber auch Warschau” auch vom ebenfalls kritischen Weißmann mit energischem Nicken begrüßt wird. Die Tatsache, dass die Sendung knapp vor dem Beginn des Ukrainekriegs aufgenommen wurde, verleiht ihr zusätzliches Gewicht. Es handelt sich, wenn man so will, um eine Zustandsbeschreibung des rechten Intellekts vor dem Krieg.

So bildet sich schnell eine Frontstellung zwischen den eher “kleineuropäischen” Engels und Weißmann und dem “großeuropäischen” – also eurasischen – Tillschneider. Auch der Gastgeber Maximilian Krah zeigt deutliche Sympathie für das Eurasiertum, argumentiert aber eher zurückhaltend. Der Europaabgeordnete hat sichtlich Freude an der Debatte, regelrechten Spaß scheint ihm vor allem die Sezierung des “Westens” und seiner “Wertegemeinschaft” zu machen. Seiner Schlussfolgerung, die westliche Wertegemeinschaft werde mehr oder weniger durch die Regenbogenfahne repräsentiert, können sich dann auch die eher westlich gesinnten Historiker nicht völlig verschließen.

Überhaupt sind die Teilnehmer überwiegend sehr schlagfertig, das Tempo ist hoch und der Moderator, Alexander Sell, hält sich angenehm zurück. Auch Sell merkt man an, wie viel Kurzweil ihm die Debatte bereitet und schnell verfliegt die verdebattierte Stunde.

Am Ende fällt es allein aufgrund der Fülle schwer, ein Fazit zu ziehen. Das liegt auch an der Rezeption interessanter Denker, Spengler tritt hier an gegen Dugin, das karolingische Abendland gegen Eurasien – wer hier nicht auf seine Kosten kommt, der ist wirklich selber schuld.

