Von PETER BARTELS | Schlimm: Sie ist schön. Schlimmer: Sie ist klug. Noch schlimmer: Sie ist mutig. Das Schlimmste: Sie liebt die Russen. Das allerschlimmste: Für sie ist Putin zwar kein Heiliger, aber auch kein Monster! SIE, das ist Irina Beller, Schweizer Millionärs-Witwe …

Die 50-Jährige war fast 20 Jahre mit dem Schweizer Baulöwen Walter Beller verheiratet, bis eines Nachts das Herz des 71-Jährigen im Schlaf einfach stehen blieb, während sie die Eltern im Tessin pflegte. Heute streiten seine Töchter aus erster Ehe mit ihr um 50 Millionen – 25 Millionen sind ihnen zu wenig, sie wollen alles. In der neuen Printausgabe der WELTWOCHE hat Irina Beller einen fast herzzerreißenden Appell gegen den Ukraine-Krieg geschrieben: „Meine Mutter ist Russin, mein Vater Ukrainer. Ich bin im Westen der Ukraine aufgewachsen. Ich bin gegen den Krieg, und der Westen soll aufhören zu hetzen.“

Wir wissen nicht, ob Irina die nächtliche Kreuzigung eines „Russen-Freundes“ irgendwo am ukrainischen Straßenrand durch Bestien des Asow-Bataillons gesehen, die Schreie des ans Kreuz genagelten gehört hat, bis die Flammen unter ihm sie erstickten, und Matthias Matussek im Angesicht der Karwoche auf seiner Facebook-Seite erschauerte … Irina fleht in Roger Köppels WELTWOCHE:

„Ich bin gegen den Krieg. Ich liebe die Russen. Ich liebe die Ukrainer. Und der Westen soll aufhören zu hetzen. Die Regierungen im Westen sagen, sie wollen Frieden. Gleichzeitig liefern sie Waffen in die Ukraine und verlängern das Töten. Diese Doppelmoral erschüttert mich. Ich bin Ukrainerin. Meine Mutter ist Russin und mein Vater Ukrainer mit russischen Wurzeln. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Lemberg, in der tiefsten Westukraine, nicht weit entfernt von der polnischen Grenze. Ich habe in Moskau am Gerassimov-Institut Kinematografie studiert, und mein Vater hat zuerst für die russische Regierung gearbeitet (Diplomatie) und ist später nach Kiew gezogen als Berater von Julia Timoschenko. Für mich ist dieser Bruderkrieg eine Tragödie. Er muss so schnell wie möglich enden.“

Genozid an Russen in der Ukraine? Kanzler Scholz: „Lächerlich“

Dann sagt sie, was wohl jeder mit halbwegs gesundem Menschenverstand unterschreiben würde: „Ich hätte nie gedacht … dass Putin in der Ukraine auf breiter Front einmarschiert. Wie die meisten ging ich davon aus, dass die Russen die Separatisten-Gebiete im Osten besetzen, Donezk und Luhansk, wo der Großteil der Leute Russisch spricht …“ Aber sie sagt auch: „Mich stört die Einseitigkeit der Berichte, auch hier in der Schweiz, die Gleichgültigkeit. In der Ukraine haben wir seit acht Jahren Krieg, nicht erst seit ein paar Tagen. 14.000 bis 15.000 Menschen sind in dieser Zeit auf teilweise bestialische Art getötet worden, auch von der ukrainischen Armee und den ukrainischen Nazis, den Ultra-Nationalisten. Hat man davon im Westen überhaupt Notiz genommen? Als Putin von einem «Genozid» sprach, hat dies Deutschlands Kanzler Scholz als «lächerlich» bezeichnet. Sind denn die russischen Toten zum Lachen? Als Ukrainerin empört mich diese Wortwahl.“

Irina spricht aus, was auch die geifernden Kriegstreiber in den (noch) warmen Redaktionsstuben oder ihrer täglichen Operetten-Front weit hinter den Linien in der Ukraine längst „heimlich und knirschend“ wissen:

„Natürlich gibt es in der Ukraine Nazis. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Ihre Geschichte geht zurück in den Zweiten Weltkrieg. Damals kämpften sie mit den deutschen Nazis gegen die Russen. Ihr Held heisst Stepan Bandera, ein Faschist, Nazi-Kollaborateur und Kriegsverbrecher. Jetzt benennen sie wieder Straßen nach ihm. Die ukrainischen Nazis hassen die Russen, sie schüren eine Russophobie, und die Regierung hat nichts dagegen unternommen. Ganz im Gegenteil. Sie haben nach 2014 in der Ukraine die russische Sprache verboten, von einem Tag auf den anderen. Dabei sind wir ein mehrsprachiges Land, die meisten reden Russisch u n d Ukrainisch. Man durfte die großen russischen Dichter Tolstoi, Puschkin, Dostojewski in der Schule nicht mehr unterrichten.“ … „Präsident Selenskyj hat diese Nazis nicht unter Kontrolle. Sie nehmen die eigene Bevölkerung als Geiseln, benutzen sie als Schild. Die Regierung in Kiew hat jetzt sogar die Gefängnisse geöffnet. Mörder und Verbrecher laufen frei herum. Viele werden als Flüchtlinge zu uns kommen“.

„Putin ist kein Monster“

„Der Westen betreibt eine unglaubliche Hetze und Dämonisierung. Putin und die Russen sind die neuen Teufel. Für mich ist Putin kein Monster. Er … verteidigt die Interessen Russlands. Nein, ein Heiliger ist er nicht. Aber sind das die Amerikaner? Wie viele Kriege haben sie geführt, wie viele Bomben abgeworfen? Putin verbunkert sich nicht. Er redet mit dem Volk. Ich höre mir seine Reden an. Er sagt immer das Gleiche: Er werde Europa nicht angreifen. Er wolle die Ukraine nicht erobern. Er wolle eine unabhängige Ukraine, keinen Vorposten der Nato mit antirussischen Nazis. Putin sagt, der Einmarsch sei die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen, aber man habe ihm keine andere Wahl gelassen. Er behauptet, die ukrainische Regierung habe am 21. März eine Großoffensive auf die Ostukraine geplant. Ich kann nicht überprüfen, ob diese Informationen stimmen, aber es gibt in diesem Krieg auch eine russische Sicht, nicht nur eine Sicht des Westens. Wir bekommen nur eine Sicht, die andere ist verboten“…

Schließlich die finale Analyse, logische Conclusio der schönen, klugen Frau, die sich nicht nur die Kriegstreiber in den deutschen Redaktionen, vor allem auch die Politiker („woke“ oder „guten Glaubens“) anhören sollten: „Die Sanktionen des Westens gegen Russland sind ein Fehler. Man unterschätzt die russische Seele. Wenn die Russen angegriffen werden, rücken sie zusammen. Putin hat mit den Sanktionen gerechnet. Ich glaube auch nicht, dass seine Truppen scheitern, wie unsere Medien schreiben. Er hat nie gesagt, er werde die Ukraine in drei Tagen erobern. Natürlich könnten die Russen mit ihren Raketen alles zerstören und schneller vorrücken – wie die Amerikaner im Irak [PI-NEWS: 109.000 Opfer, davon 66.081 Zivilisten]… Irgendwann muss man aus dieser grauenhaften Konfrontation wieder zurück zum Frieden, zum Miteinander. Slawen töten Slawen. Das ist fürchterlich … Ein Bruder-Krieg … Wir dürfen uns nicht gegenseitig umbringen. Wir müssen alles unternehmen, um diese Tragödie so schnell wie möglich zu beenden!“

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

