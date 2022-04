Von FLORIAN SANDER | Der Dieb schreit am lautesten: „Haltet den Dieb!“ So umschrieb Martin Reichardt, familienpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, in der letzten Sitzungswoche im Bundestag den Versuch der CDU/CSU-Fraktion, mit einem Antrag die Folgen der eigenen politischen Fehler abzumildern.

Die Union hatte in dem Antrag gefordert, Alleinerziehende und damit Kinder und Familien dadurch stärker zu unterstützen, dass der Staat ihnen einen Kinderbonus in Höhe von 150 Euro und Steuererleichterungen gewährt. Reichardt hielt der Union daraufhin vor, damit zwar etwas Unterstützungswertes zu tun, sich aber in ihren Regierungsjahren „einen Dreck um Kinder- und Familienarmut geschert“ zu haben. Noch vor der Wahl 2017 hatte ein Fraktionsvorstandsmitglied von CDU/CSU gesagt, das Familienministerium sei „nicht wichtig“, berichtete der AfD-Politiker.

Eine Äußerung, die vor dem Hintergrund der demografischen Situation und die durch diese entschiedene künftige Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland in der Tat regelrecht abenteuerlich ist: Es ist – wie Thilo Sarrazin und andere schon vor mittlerweile über einem Jahrzehnt gemahnt haben – durchaus nicht vermessen zu behaupten, dass Deutschland sich über die Demografie selbst „abschafft“. Die Grenzöffnung ab 2015 war hier letztlich nur der Tropfen, der für viele das Fass zum Überlaufen brachte. Die grundlegende Negativentwicklung jedoch trat lange früher ein, was (selbst auf Seiten der politischen Rechten) allzu oft vergessen wird. Erst recht bei den Unionsparteien und weiter links bekanntlich sowieso.

Als „beschämend“ charakterisierte Reichardt, der auch Landesvorsitzender der sachsen-anhaltinischen AfD ist, die Situation: Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm – mehr als 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche. Zugleich liege das Durchschnittseinkommen von Paaren mit Kindern um 21 Prozent unter dem von kinderlosen Paaren. Angesichts solcher Verhältnisse muss man freilich nicht lange über wesentliche Teilursachen der demografischen Lage nachdenken.

„Doch die feministische Regierung – aber das gilt auch für die CDU-geführte – bekämpft angesichts dieser dramatischen Zahlen lieber ein herbeifabuliertes Gender-Pay-Gap“, kritisierte Reichardt. Eine nachhaltige und spürbare Entlastung für Familien gebe es bis heute nicht, was auch in der Verantwortung der Union läge. Was Linke früher als „Manchester-Kapitalismus“ tituliert hätten, nenne man heute feministisch „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ oder „Gleichstellung“.

Auch die von den Altparteien in die Höhe getriebenen Kraftstoff- und Energiepreise erledigen nach Reichardt ihr Übriges – eine Situation, die sich angesichts der internationalen Verhältnisse in der nächsten Zeit wohl kaum verbessern wird. Die AfD-Bundestagsfraktion werde daher – wie schon in der letzten Legislaturperiode geschehen – auch bald wieder einen Antrag stellen, der fordert, die Mehrwertsteuer auf Produkte des Familien- und Kinderbedarfs auf sieben Prozent abzusenken.

CDU und CSU werden aber auch diesem erneuten Antrag nicht zustimmen, prognostizierte Reichardt, denn diese habe es durch Anbiederung an die Linken zugelassen, dass die Familie geschwächt und letztlich zerstört werde. Die Familien versinken im rot-grünen Teuerungs- und Inflationssumpf, so der AfD-Politiker. Es steht fürwahr zu befürchten, dass sich diese Situation in den kommenden Monaten und Jahren nochmals weiter verschlimmern wird.

