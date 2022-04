Von WOLFGANG HÜBNER | Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag in namentlicher Abstimmung für die faktische Kriegsbeteiligung Deutschlands in der Ukraine gestimmt – mit 586 Ja- und 100 Nein-Stimmen sowie sieben Enthaltungen und 43 nicht abgegebenen Stimmen. Das ist nichts weniger als eine politische Katastrophe in doppelter Hinsicht: Einmal ist es die demokratische Legitimation für das ungeheure Risiko der Verwicklung in einen eskalierenden Krieg zwischen den Atommächten Russland und den USA, der jetzt in der und über die Ukraine ausgetragen wird.

Wer mit „Ja“ gestimmt hat, hat auch die Verantwortung für alle daraus resultierenden Folgen auf sich genommen, die Deutschland extrem selbstschädigenden Sanktionen gegen Russland eingeschlossen. Zum anderen entspricht dieses Abstimmungsergebnis nicht entfernt dem Willen und der Angst weiter Teile der deutschen Bevölkerung vor den bereits spürbaren Konsequenzen des Krieges. Deshalb kann diese Abstimmung als faktischer Putsch gegen die fundamentalen Interessen der Menschen in Deutschland gewertet werden.

Es ist eine ungeheure Schande für die beiden angeblich militärkritischen Parteien im Bundestag, SPD und Grüne, dass aus ihren Reihen keine einzige Nein-Stimme kam. Selbst die CDU/CSU mit ihrem demagogischen Kriegstreiber Friedrich Merz an der Spitze hatte wenigstens eine Nein-Stimme zu vermelden, was das Abstimmungsergebnis der Union aber auch nicht besser macht. Und die zwei Enthaltungen bei den Grünen ändern überhaupt nichts daran, dass diese ehemals pazifistisch ausgerichtete Partei nun wortradikal an der Spitze derer steht, die die militärische Konfrontation mit Russland suchen.

Die FDP hat bei nur einer Enthaltung geschlossen mit Ja gestimmt. Das gilt es sich beim leidigen Thema „Kleineres Übel“ gut zu merken. Zwar hat die Linkspartei einheitlich mit Nein votiert, doch sieben von nur 39 Mitgliedern der kleinsten Fraktion haben an der Abstimmung nicht teilgenommen, das sind fast 20 Prozent! Besser sieht es allerdings auch bei der AfD nicht aus, sogar schlechter: Denn bei dieser historischen Abstimmung haben vier Abgeordnete tatsächlich mit Ja für Waffen und Sanktionen gestimmt, drei haben sich in eine unter diesen besonderen Umständen feige Enthaltung geflüchtet und sieben AfD-Abgeordnete blieben der Entscheidung fern, warum auch immer. Alle 14 Namen gilt es sich zu notieren.

Zusammen sind es also ebenfalls fast 20 Prozent der AfD-Fraktion, die nicht Nein zur Kriegsverwicklung gesagt haben. Das wertet das wichtige Nein von 66 AfD-Volksvertretern nicht ab, wirft aber einen deutlichen Schatten darauf. Der Deutsche Bundestag ist auf Kriegskurs, der Deutschland im extremsten Fall die Existenz kosten kann. Bekanntlich will ja auch die grüne Außenministerin einen Atomkrieg nicht mehr ausschließen. Welch ein Wahnsinn nimmt seinen Lauf!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like