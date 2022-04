Von WOLFGANG HÜBNER | Zu den Profiteuren des Krieges in der Ukraine gehören weder die Bürger noch die Wirtschaft in Deutschland, wohl aber die Grünen: Ihr Minister und Vizekanzler Robert Habeck hat im Bundeskabinett im Schnellverfahren ein Gesetzespaket durchgesetzt, das die deutschen Landschaften in einer noch unvorstellbaren Weise verändern wird. Denn mit dem massiven Ausbau von Windrädern soll erreicht werden, mindestens 80 Prozent des in Deutschland benötigten Stroms mit erneuerbarer Energie zu produzieren, bereits 2035 sollen es sogar schon 100 Prozent sein. Um die zu erwartenden Widerstände gegen dieses beabsichtige Landschaftsmassaker zu brechen, werden sich die Behörden bei der Durchsetzung des Baus der Windkraftanlagen auf ein „überragendes deutsches Interesse“ berufen können.

„Überragendes deutsches Interesse“ war bislang für die Grünen und auch Habeck so etwas Ähnliches wie Nazi-Sprache. Doch wenn es darum geht, das Lieblingsprojekt durchzusetzen und der Zeitpunkt gerade so günstig erscheint, dann entdeckt auch ein bekennender Vaterlandsverächter eine sehr spezielle „Patriotismus“-Variante. Das von Habeck präsentierte 600 Seiten starke Gesetzespaket ist von langer Hand vorbereitet worden, kann aber trotzdem als Putsch gewertet werden. Denn damit soll nicht nur jeder Widerstand gegen das Landschafts-Massaker von vornherein gebrochen und zur Not auch kriminalisiert werden.

Habeck nutzt zudem so zielgenau wie skrupellos die offensichtlich gewordene Krise der deutschen Energiepolitik, die es ohne die Grünen in diesem Ausmaß ja nie geben würde. Zwar hat die FDP Bedenken angemeldet. Doch deutet alles darauf hin, dass der Minister mit seinen Gesetzen durchkommt, zumal es auch etliche wirtschaftliche Gewinner bei der gigantischen Verspargelung Deutschlands geben wird. Verlierer jedoch werden Natur, Naturschutz und Flugtiere sein; Landschaften, die verunstaltet werden; all die Menschen im Umkreis der Rotoren; Millionen Erholungssuchende. Trotzdem wird aller Voraussicht nach der künftige Stromverbrauch in Deutschland entgegen Habecks Kalkulationen nicht von erneuerbaren Energien gesichert werden können.

Der Münchner Landschaftsarchitekt Werner Nohl, öffentlich bestellter und beeidigter Sachverständiger für Landschaftsästhetik und Erholungswesen in der Landschaft, hat seinem lesenswerten Aufsatz in der FAZ vom 10. März 2022 den Titel gegeben: „Banalisierung der Natur“ und diesen unterschrieben: „Landschaft ist Heimat, ästhetisches Erleben, Gegenwelt. Ein Ausbau der Windenergie an Land würde dies zunichtemachen“. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn einer wie Habeck von „Patriotismus“ und „Erfordernissen der Geopolitik“ fabuliert, will er das geplante Windrad-Massaker schönreden. Wirklicher Patriotismus wird sich jedoch darin beweisen, die inhumane Verhässlichung deutscher Landschaften mit allen Mitteln friedlichen Widerstands zu verhindern.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

