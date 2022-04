In Deutschland ist am Mittwoch die Einführung einer Corona-Impfpflicht krachend gescheitert. Im Bundestag verfehlte der Gesetzentwurf für eine Impfpflicht ab 60 Jahren die erforderliche Mehrheit deutlich. Nur 296 von 638 abgegebenen Stimmen sprachen sich für den Vorschlag aus, den unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) unterstützt hatten. Scholz hatte sogar extra Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vom NATO-Treffen in Brüssel einfliegen lassen – CO2-Ausstoß hin oder her – , damit sie für die Impfpflicht stimmen kann. Auch der CDU/CSU-Antrag zu einem Impfregister („Impfvorsorgesetz“) wurde mit 172 Ja gegenüber 497-Nein-Stimmen abgelehnt.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hatte in ihrer Rede (Video oben) die mögliche Einführung einer Impfpflicht scharf kritisiert: „Wenn eine Regierung sich anmaßt, das höchste Recht nach Belieben umzubiegen, benötigen wir keinen Verfassungsschutz, um zu erkennen, dass diese Regierung grundgesetzfeindlich handelt. Schon der Lockdown war eine Politik vorbei am Faktischen. Nach unserer Freiheit ist jetzt unser Körper an der Reihe.“

Eine gänzliche Absage an eine allgemeine Impfpflicht hatten in einem eigenen Antrag die AfD und in einem weiteren, überparteilichen Antrag, unter anderem Politiker von FDP und Linken gefordert. Eine unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung zur Impfung zum Schutz vor einer Infektion mit dem Virus Sars-Cov-2 sei unverhältnismäßig, hieß es in dem AfD-Antrag (20/516). Die Bundesregierung solle von Plänen zur Einführung einer gesetzlichen Impfpflicht gegen das Coronavirus Abstand nehmen. Zudem sollte ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, mit dem die ab dem 15. März 2022 geltende Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal aufgehoben werde.

AfD: „Heute wurde Geschichte geschrieben“

Zur Begründung hieß es, die Einführung einer generellen Impfpflicht gegen Covid-19 sei verfassungsrechtlich unzulässig, weil damit das Virus nicht ausgerottet werden könne. Zudem bedeute eine Impfpflicht einen Eingriff gegen das im Grundgesetz verankerte Recht auf körperliche Unversehrtheit.

Das Ergebnis der Abstimmung kann als großer Erfolg der AfD-Fraktion gewertet werden. Dementsprechend waren die Reaktionen einzelner Abgeordneter. Der baden-württembergische AfD-Abgeordnete Markus Frohnmaier: „Heute wurde Geschichte geschrieben: Wir haben gewonnen! Die Impfpflicht ist besiegt worden! Und auch ich habe meine Stimme für Millionen von Mutbürgern und Freiheitsfreunden dagegen abgegeben. Klar ist: Die Impfpflicht ist heute nur mit den Stimmen der AfD verhindert worden. Noch nie war ich stolzer, unserer großen Bürgerpartei und -bewegung anzugehören! Danke an Euch und die zahlreichen Mitstreiter, die im Parlament und auf den Straßen dagegen erfolgreich gekämpft haben!“

Ähnlich äußerte sich der Abgeordnete Peter Boehringer: „Lauterbachs Gesetzentwurf ist gescheitert! Dank an euch alle auf der Straße. Es war ein langer und harter Kampf. Und er ist auch weiterhin nicht vorbei. Auch die CDU-CSU will den Impfzwang!“

Neben inhaltlichen Fragen hatte es auch Streit um die Reihenfolge der Abstimmung gegeben. Auslöser war die Ankündigung der Impfpflicht-Befürworter gewesen, über den eigenen Antrag als letztes abstimmen zu lassen. Redner von Union und Linke hatten das Verfahren kritisiert und auf das übliche Vorgehen verwiesen, dass der weitreichendste Antrag zuerst abgestimmt wird.

