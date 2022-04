Von WOLFGANG HÜBNER | Es gibt ganz verschiedene Methoden, einen Menschen zu töten. Und es gibt auch ganz verschiedene Möglichkeiten, ein Land zu ruinieren oder gar zu zerstören. Deutschland ist sehenden Auges dabei, sich selbst zu vergiften. Wie anders kann das bewertet werden, was derzeit geschieht?

Die gesamte politische Klasse mitsamt den ökonomischen „Eliten“ schaut hilflos zu, wie die Euro-Rettungspolitik der EZB den selbstverursachten Inflationskurs nicht mehr unter Kontrolle hat. Eher im Tages- als im Wochenrhythmus werden Löhne, Gehälter, Ersparnisse, Renten immer weniger wert, geht Kaufkraft verloren.

Robert Habeck hat die Teilwahrheit gesagt mit seiner Feststellung: „Wir werden ärmer werden“. Unwahr daran ist allerdings, dass die Reichen und Wohlversorgten wie Habeck und andere dabei keinen oder keinen besonderen Schaden erleiden, viele Millionen Deutsche aber umso mehr.

Es ist Habecks kriegswütige Partei der Wehrdienstgegner, die am lautesten die für Deutschland verheerenden Sanktionen gegen Russland fordert. Wenn es nach den Grünen, aber auch nach mehr als genügend Christdemokraten und sogar rechtskonservativen Kreisen ginge, dann hätte das industrielle Herz der EU mit einem Importstopp von Gas aus Russland schon längst einen Infarkt erlitten, der das ganze Land von Flensburg bis Konstanz ins Elend treiben würde. Diese Gefahr ist keineswegs gebannt, denn wenn die NATO, der Deutschland bekanntlich angehört, nun ganz offen todbringende Offensivwaffen in die Ukraine schafft, hat Moskau noch immer die Möglichkeit, die ökonomische Notbremse zu ziehen.

Für keinen Staat in Europa sind die wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen gegen Russland so folgenreich wie für Deutschland. Für die Industrie und die Bevölkerung des ökonomisch potentesten Landes auf dem Kontinent ist preiswerte und liefersichere Energie die Grundlage allen (höchst ungleich verteilten) Wohlstands. Wer den Verzicht auf russische Energie und Rohstoffe wegen des Ukraine-Krieges befürwortet, muss ehrlicherweise sagen, dass dann eine Verarmung breiter Schichten in Deutschland unvermeidbar ist. Und wer einer aggressiven Politik gegen die Atommacht Russland das Wort redet, sollte ehrlicherweise auch nicht die damit verbundene existenzielle Gefährdung der Existenz unseres Landes verschweigen.

Ich lese gerade heute in der Zeitung über einen Hilferuf der Tafeln in Hessen, einem der wohlhabendsten Bundesländer. Es gibt nämlich immer mehr notleidende Menschen, die sich bei den Tafeln versorgen müssen. Doch diese verzeichnen immer weniger Lebensmittelspenden, die Helfer sind zudem völlig überfordert. Dieser Bericht steht übrigens in einer Zeitung, die jeden Tag besonders kräftig die Kriegstrommel gegen Russland schlägt.

Jene Menschen, die zu den Ausgabeorten der Tafeln strömen, haben in Deutschland keine nennenswerte politische Lobby. Aber inzwischen haben auch diejenigen keine mehr, die nach dem Besuch von Tankstellen und Supermärkten registrieren müssen, mit ihrem Einkommen schon bald nicht mehr auskommen zu können.

Wann werden sie begreifen, dass sich dieses so schöne und fleißige Land gerade selbst so gefährlich, ja vielleicht unheilbar vergiftet? Für den Euro, für die Ukraine, für die NATO?

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

