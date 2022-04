Von MANFRED ROUHS | Ein ukrainischer Pass ist derzeit in Deutschland bares Geld wert. Er garantiert kostenlose Kost und Logis auf unbestimmte Zeit sowie ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Deshalb blüht der Markt für Fälschungen. Vor kurzem noch traute sich kaum jemand, das Problem öffentlich anzusprechen, aber jetzt bröckelt die Schweigespirale, wenn auch zunächst nur in der Schweiz, wie die „Sonntagszeitung“ berichtet.

Die deutschen Massenmedien haben gefälschte ukrainische Pässe dagegen für sich bislang noch nicht als Thema entdeckt.

Für die Einreise nach Deutschland ist die teure Komplettfälschung eines Reisepasses allerdings gar nicht nötig. Sie liegt zudem bei Afrikanern und Arabern jenseits des Toleranzpegels vieler deutscher Grenzschutzbeamter, die dieser Klientel ihre ukrainische Staatsangehörigkeit offenbar nicht immer geglaubt haben. Winkt aber ein solcher Klient mit seinem echten Pass im Zusammenhang mit einem ukrainischen Aufenthaltstitel, dann darf er zunächst einmal nach Deutschland einreisen.

Danach bleibt er solange hier, bis sich womöglich sein blau-gelbes Aufenthaltspapier als gefälscht herausstellt. Und an der Grenze zu Österreich haben bundesdeutsche Beamte jetzt in mehr als 100 Fällen Personen mit offensichtlich gefälschten ukrainischen Papieren auch bereits an der Grenze zurückgewiesen, meldet der „Spiegel“ hinter der Bezahlschranke.

In zumindest einem Teil jener Fälle, in denen Tatverdächtige „eine Geflüchteteneigenschaft mit Bezug zum Krieg in der Ukraine vortäuschen“ würden, führen die Spuren nach Rumänien und Bulgarien. Die Rotationsukrainer hätten sich sofort nach der Einreise erkundigt, wo sie Sozialleistungen beziehen können, teilten Grenzschutzbeamte mit.

