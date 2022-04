Nach langem Kampf der AfD und der Menschen, die für ihre Rechte monatelang auf die Straße gingen, ist am 7. April der Impfzwang mit Pauken und Trompeten im Bundestag gescheitert (PI-NEWS berichtete hier und hier). Die AfD hat Wort gehalten und in ihrer Funktion als Bürgerpartei all jene unterstützt, die sich nicht seitens des Staates zum Konsum eines Pharmaproduktes zwingen lassen wollten.

Diese mutigen und standhaften Bürger wurden geächtet, an den Pranger gestellt, von Staatsorganen niedergeprügelt, ihnen wurden die bürgerlichen Rechte und sogar das Menschsein an sich abgesprochen. Es war aber immer ein gemeinsames Schwimmen noch selbst denkender Menschen und einer Partei gegen den Strom totalitärer Allmachtsphantasien, Inkompetenz und Manipulation durch Panikmache und Drohungen seitens der Regierenden.

Die Anstrengung hat sich gelohnt. Gegenüber PI-NEWS schildern vier AfD-Bundestagsabgeordnete – Nicole Höchst, Norbert Kleinwächter, Jürgen Braun und Dr. Malte Kaufmann – wie sie am 7. April um 12:43 Uhr den emotionalen Moment der Verkündung des Abstimmungsergebnisses durch Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz (SPD) erlebten: „Abgegebene Stimmkarten: 683. Mit JA haben gestimmt: 296…“ Jubel brandet auf in der AfD-Fraktion!

Nicole Höchst: „Ich konnte das kaum aushalten, so angespannt war ich. Und als dann die erste Nachricht kam, der Gesetzentwurf ist abgelehnt, ich hab dann zum ersten Mal im Plenum geheult. Da kamen dann so die ganzen angestauten Emotionen wirklich mal raus. Ich habs gar nicht glauben können, dass uns das gelungen ist. Das war so wichtig zu einem Zeitpunkt, gerade jetzt hier auch vor den Wahlen, die in den Ländern jetzt kommen, dass wir als AfD zum allerersten Mal einen richtigen Unterschied gemacht haben im Bundestag. Das war ein ganz grandioses Gefühl und das macht Appetit auf mehr.“

[…] „Ich darf die Situation jetzt hier mal gerade dazu nutzen, mich wahnsinnig zu bedanken bei allen, die seit Monaten auf die Straße gehen und spazieren gehen gegen diesen Impfzwang. Ihr seid großartig! Das konnten wir nur zusammen schaffen. Wir von der AfD haben Euch vor der Wahl versprochen, dass wir gegen eine Impfpflicht stimmen werden, ganz egal aus welcher Ecke die kommt. Wir haben Wort gehalten und Ihr habt bravourös den Druck auf der Straße nicht nur aufrechterhalten, sondern erhöht.“

Norbert Kleinwächter: „Das war ein sehr, sehr gutes Signal für Deutschland, für die Freiheit, für die Bürger: Niemand wird gezwungen, sich ein Serum injizieren lassen zu müssen. Und dass dieser Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit erhalten bleibt, das ist ein ganz großes wertvolles Gut. Die körperliche Unversehrtheit, Artikel 2 Grundgesetz, bleibt geschützt. Schlimm genug ist es, dass so viele Abgeordnete diesem Grundsatz ans Leder gehen wollten.“

[…] „Und natürlich die Freien Medien, die wie PI-NEWS zum Beispiel hier regelmäßig natürlich auch kontrovers berichten, die endlich ihrer Aufgabe nachgehen, anders als die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten tatsächlich objektiven, sachgerechten Journalismus machen. Das hat alles dazu beigetragen, dass eben auch dieses Nein zur Impfpflicht zustande kommen sollte. Denn die Impfpflichtargumente, die waren von Anfang an schwach, sie waren von Anfang an falsch und sie haben sich von Anfang an auf Studien bezogen, die wiederum von vielen anderen Studien widerlegt waren. Aber diese anderen Studien, die sind nicht in der ARD erschienen oder in den großen Tageszeitungen, die insbesondere zum Konsortium um die SPD gehören. Diese alternativen Studien, die hat man auf alternativen Kanälen gefunden, die hat man auf Kanälen gefunden von unabhängigen Bloggern, von PI-NEWS usw. usf.“

Jürgen Braun: „Das ist natürlich ein tolles Gefühl, dass wir als Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag bei so einer ganz entscheidenden Abstimmung die entscheidenden Stimmen geliefert haben. Denn sonst wäre das so nicht passiert. Wir haben die Impfpflicht verhindert im Deutschen Bundestag durch unsere Stimmen. Es hätte sonst nicht gereicht.“

[…] „Wenn Sie sehen, dass hinter diesen Anträgen eigentlich die komplette Bundesregierung gestanden ist, nur verkappt mit Abgeordneten, die man vorgeschoben hat, diese wahnsinnigen Leute, die uns unter Druck halten wollen, die uns mit diesen Masken weiter belästigen wollen, die den Ausnahmezustand brauchen, die überhaupt das Thema brauchen, wie Karl Lauterbach, wie der komische Herr (Janosch) Dahmen von den Grünen, Scholz hat ja da auch mitgemacht bei dem einen Antrag. Die werden nicht nachlassen, irgendwas werden sie wieder versuchen, und sei es nur, dass sie im Sommer uns den Sommer versauen werden, dann wenn überhaupt niemand mehr krank ist, werden sie damit kommen, was irgendwie alles kommen wird in Kürze, denn der Herbst ist ja nah und der Herbst ist ja angeblich immer so gefährlich“

Malte Kaufmann: „Wir Bundestagsabgeordnete haben tausende Emails gekriegt, die ihre Sorgen und Nöte entsprechend artikuliert haben. Ich bin selber Christ und habe auch viel Feedback von Hauskreisen, von Gemeinden bekommen, die für diese Sache gebetet haben. Also auch da wirklich herzlichen Dank und es war erfolgreich. Wir müssen aber vorsichtig sein, denn die Impfpflicht für einrichtungsbezogenes Personal ist ja auch noch da. Das heißt, wir müssen noch weiter arbeiten, noch weiter kämpfen, dass auch dieser Teil der Impfpflicht gekappt und wieder einkassiert wird.“

[…] „Ganz wichtig waren vor allem die Spaziergänge, dass viele normale Menschen auf den Straßen waren. Das war anders, als die sogenannten Querdenkerdemos, die so ein bisschen schräg auch manchmal waren und eher etwas von Happening hatten. Diese ernsthaften aber freundlichen Spaziergänge, die jetzt immer stattfinden – oft am Montag – das sind eben ganz normale Menschen, die es Leid sind, dass immer wieder Zwangsmaßnahmen kommen, immer wieder eine Sache nach der anderen gemacht wird und die es Leid sind, dass den Menschen Angst gemacht wird. Wir dürfen aber niemals vergessen – trotz des großen Siegs, den wir jetzt errungen haben, dieses großartigen Erfolgs im Deutschen Bundestag – es ist so: Viele Menschen haben immer noch Angst, weil ihnen jeden Tag Angst gemacht wird!“

Like (2)