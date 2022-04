Von WOLFGANG HÜBNER | In der „Jungen Freiheit“ vom 1. April 2022 hat der ehemalige Redakteur dieser Zeitung und derzeitige Landtagsabgeordnete der AfD in Rheinland-Pfalz, Martin L. Schmidt, unter der Überschrift „Ins Stammbuch geschrieben“ einen längeren Text veröffentlicht. Dieser dokumentiert einen Meinungskampf in der deutschen Rechten zum Thema „Ukraine-Krieg“, der nicht zuletzt die AfD in einer wichtigen Frage spaltet. Schmidt lässt keinen Zweifel, dass er diese Spaltung mit seinen Ausführungen zu „Grundhaltungen zum Ukraine-Krieg aus rechtskonservativer Sicht“ nicht zu überwinden gewillt ist.

Da ich mich nicht als rechtskonservativ, sondern als rechts-sozial begreife, fühle ich keine persönliche Betroffenheit von dem Text. In mein „Stammbuch“ wird er deshalb nicht geschrieben. Ich kann also recht unbelastet an die Analyse von Schmidts Gedankengängen gehen. Was sind diese? Schmidt argumentiert scharf gegen „Teile der deutschen Rechten“ mit der „verhängnisvollen Neigung, sich politisch selbst in die Ecke zu stellen und damit auf vielversprechende Wirkungsperspektiven zu verzichten“. Diese vom Autor unterstellte „verhängnisvolle Neigung“ exemplifiziert er an der unterschiedlichen „Bewertung des Angriffskrieges von Putins Rußland gegen die Ukraine“ in der Rechten, womit auch die diesbezüglichen Bewertungen in der AfD gemeint sein dürften.

Schmidt zeigt bereits mit dem Gebrauch des in allen Massenmedien geradezu inflationär verwendeten Begriffs „Angriffskrieg“, dass er ausblendet, warum es zu diesem russischen Schritt gekommen ist, welche Vorgeschichte er hat und welche russischen Befürchtungen für die Zukunft damit verbunden sind. Die weiteren Ausführungen des Autors belegen, dass er nicht nur diesen Begriff unreflektiert gebraucht, sondern vollständig das westliche Narrativ vom russischen Hegemonialanspruch und Imperialismus übernimmt. Kurzum: Schmidt empfiehlt allen „Rechtskonservativen“, genau die Vorurteile und Propagandalosungen von NATO, EU und Biden-USA zu teilen, die durchaus noch in einem Atomkrieg mit vernichtenden Folgen für Deutschland enden können.

Da rechtskonservative Deutsche eigentlich gute, verantwortungsvolle Patrioten sein müssten, ist die Leichtfertigkeit, mit der Schmidt über die enormen Risiken für Deutschland hinweggeht, erschreckend. Der Autor schreibt sich regelrecht in Rage, was zu absurden Schlussfolgerungen führt:

„Die Nato und ‚der Westen‘ haben sich in diesem Krieg als in einem Maße schlagkräftig gezeigt, das selbst China beeindrucken dürfte. Für die Nato ist diese unverhoffte Stärke eine Art ‚Jungbrunnen‘ mit noch unabsehbaren weltpolitischen Folgen.“

Das klingt wie ein Bewerbungsschreiben an das NATO-Hauptquartier in Brüssel. Mit der Realität hat das allerdings nichts zu tun: China lässt keinen Zweifel an dem faktischen Bündnis mit Russland, das gerade noch wesentlich enger wird. Und einige faktische Nato-Stützpunkte in der Ukraine sind bereits durch russische Präzisionsraketen zerstört oder lahmgelegt worden.

Wenn Schmidt nur die FAZ liest oder ARD schaut, kann er das zwar nicht wissen. Doch wer anderen die richtige Weltsicht ins Stammbuch schreiben will, sollte sich breiter informieren. Stattdessen ignoriert er völlig das zutiefst korrupte und unsoziale System in der Ukraine nach dem Putsch 2014 und fabuliert davon, wie „auf den Träumen des Maidan …dieser künftig viel selbstbewusstere Staat die Nähe EU-Europas und der Nato suchen und sie finden“ wird. Kein Wunder, dass der Autor bei seiner Ukraine-Schwärmerei dem deutsch-russischen Verhältnis keine besonders große Rolle mehr beimisst, denn „die russische Kugel (sei) mittlerweile deutlich unbedeutender als die US-amerikanische oder die EU-Kugel.“

Merkwürdig nur, wie sehr die deutsche Industrie, das ökonomische Rückgrat Deutschlands und der gesamten EU, so große Angst vor einem Boykott russischer Gaslieferungen hat. Und damit bin ich bei der größten Leerstelle dieser Belehrung von Rechtskonservativen, nämlich den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der einseitigen deutschen Parteinahme für das Regime in Kiew. Die Sanktionen gegen Russland schaden und gefährden Deutschland in einer Weise, die jeden wirklichen Patrioten geradezu zur Ablehnung dieser Maßnahmen zwingen müssen. Denn Russland bedroht Deutschland mit seinem Vorgehen gegen die Ukraine in keiner Weise.

Weder ist die Ukraine in der NATO noch in der EU Mitglied. Und durch die Ukraine wird das für Deutschlands Energieversorgung so wichtige Gas aus Russland nur durchgeleitet, aber es kommt nicht aus der Ukraine. Es ist reine Propaganda der NATO- und Transatlantiker im Sinne gewisser amerikanischer Interessen, Deutschland und Russland in ein Feindverhältnis zu bringen mit der Behauptung, Moskau beabsichtige Herrschaft über Europa. Es genügt ein Blick auf die russische Demographie, um das als Unsinn zu entlarven: Die Russen haben größte Mühe, ihr eigenes Riesenreich auch nur halbwegs zu bevölkern. Sie werden sich noch nicht einmal erneut eine der Baltenrepubliken aufhalsen wollen.

Schmidt ist offensichtlich völlig fehlgeleitet in der Frage, was die patriotische deutsche Haltung in dem Ukraine-Konflikt sein sollte. Auf keinen Fall ist dies das Miteinstimmen in den Medienchor von der guten NATO, den bösen Russen und der Unterstützung des grün-linksliberalen Sanktionswahnsinns. Dafür braucht niemand die „Rechtskonservativen“ und auch nicht die AfD. Was tatsächlich gebraucht wird, ist die Wahrnehmung nationaler Interessen:

Strikte Neutralität (was Sympathie für die eine oder andere Seite nicht ausschließt)

Keine Waffenlieferungen an die Ukraine

Keine Beteiligung an Sanktionen

Positive Haltung zu einer Neutralisierung der Ukraine ohne NATO- und EU-Mitgliedschaft.

Keiner dieser vier Punkte ist derzeit populär in Deutschland, so wenig wie die AfD in Rheinland-Pfalz populär ist. Aber jeder dieser vier Punkte ist gut für Deutschlands Gegenwart und Zukunft. Schlecht und negativ sind hingegen die noch unabsehbaren ökonomischen, sozialen und kulturellen Verwerfungen, die mit der Zerstörung der bislang für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zwischen Deutschland und Russland verbunden sind. Ich erinnere auch daran, dass sämtliche russische Besatzer in den 90er-Jahren deutschen Boden verlassen haben und Präsident Putin kein neuer „Hitler“ ist, sondern aufgrund seiner Biographie und Sprachkenntnisse zumindest bislang als besonders deutschfreundlich gegolten hat. Russland 2022 ist nicht mehr die bedrohliche Sowjetunion des Kalten Krieges, sondern eine Großmacht, mit der sich Deutschland bestens arrangieren könnte.

Ich sehe keinen Grund, warum Rechtskonservative spezifische deutsche Interessen nicht wahrnehmen sollten. „Rechtskonservative“ jedoch, die mehr an der nationalen Identitätsfindung der Ukraine, blinder NATO-Treue und unsinniger Russlandfeindschaft der Vergangenheit verpflichtet sind als patriotischen und sozialpatriotischen Positionen, sollten besser bei der CDU von Friedrich Merz anklopfen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

