Spätestens seit Annalena Baerbock ist Feminismus zur Staatsideologie in Deutschland geworden. Schließlich etablierte die Grünen-Politikerin das Schlagwort von der „feministischen Außenpolitik“. Was Putin und Xi Jinping wohl davon halten? Wir wissen es nicht. Feststeht, dass es bei der angeblichen Pro-Frauen-Politik schon längst nicht mehr um Gleichberechtigung für die Frau geht, sondern es sich um einen Krieg gegen den Mann und die Männlichkeit handelt. Aber es regt sich Widerstand.

Es war ein unheimlicher Moment, als wir im Kino oder vor dem Fernseher diese Sätze hörten: „Wir sind eine Generation von Männern, die von Frauen großgezogen wurden. Ich frage mich, ob noch eine Frau wirklich die Antwort auf unsere Fragen ist.“ Ausgesprochen von Tyler Durden im Film „Fight Club“. Der Filmcharakter sagt, was viele Männer im Westen unterschwellig fühlen. Denn der Feminismus treibt seltsame Blüten: In der Außenpolitik, aber auch mit Schlagwörtern wie dem von der „toxischen Männlichkeit“.

Der weiße Mann, der den Zivilisationen des Westens das Feuer, das Rad und die Dampfmaschine brachte, ist das neue Feindbild Nr. 1. Ein junger französischer Publizist fasst zusammen: „Das Problem ist, dass es heute viele kleine Jungen gibt, die gern männliche Vorbilder hätten, weil das auch ihrer Natur entspricht. Aber die heutige Gesellschaft verwehrt sie ihnen und sagt ihnen das Gegenteil, nämlich: Werde auf keinen Fall ein Mann! Jetzt heißt es: Werde eine Frau wie die anderen, mein Sohn.“

Julien Rochedy ist ein ehemaliger Vertrauter von Marine Le Pen und schreibt dies nicht etwa in einem Facebook-Post, sondern bezieht beim Fernsehsender ARTE Stellung. In der Reportage „Feindbild Frau“ kommt Rochedy (ab Minute 14:55) dabei natürlich die Rolle des „bösen Gegenspielers“ zu, ganz so, als verstünde er nicht, wo die Probleme der Frauenwelt lägen. Dennoch ist es eine kleine Sensation, dass die Gegenposition zum Alltagsfeminismus mit in die Sendung aufgenommen wurde.

Rochedy ist mitnichten ein Leichtgewicht, sondern in Frankreich eine Art „Influencer“. 65.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, knapp 98.000 auf Twitter. Seit kurzem ist der Franzose auch in Deutschland lesbar: Der Jungeuropa Verlag aus Dresden veröffentlichte Anfang des Jahres „Nietzsche – der Zeitgemäße“, eine Einführung in das Werk des oft unverstandenen deutschen Philosophen „mit dem Hammer“.

Das passt gut zur Feminismus-Debatte: Denn wenn die europäische Geschichte seit wenigstens 150 Jahren eine Chronik des Niedergangs ist, dann ist Nietzsche einer, der die geistigen Ursachen schonungslos offenlegt und gleichzeitig eine Alternative anbietet. Es ist eine radikale Kritik am verweichlichten Westen, an der Tyler Durden wohl seine Freude hätte. So ist es offensichtlich, dass Nietzsche nichts an Aktualität verloren hat – im Gegenteil: seine Analysen treffen den Nagel auf den Kopf.

Doch nicht nur die Nationalsozialisten zweckentfremdeten das Konzept des „Übermenschen“ im Sinne ihrer Ideologie, auch heute wird Friedrich Nietzsche gern als „Freiheitsdenker“ umgedeutet, vielleicht als jemand, der den radikalen Feminismus befürwortet hätte. Rochedy macht Schluss mit dem Unfug und legt mit „Nietzsche – der Zeitgemäße“ ein Buch vor, das für Nietzsche-Kenner wie für Neulinge gleichermaßen interessant sein dürfte.

Für den Autor steht fest: „Dem weißen, europäischen Menschen der Gegenwart wird unentrinnbar eingeprügelt, dass er der alleinige, endzeitliche Schuldige an allem Übel in der Weltgeschichte sei; im Grunde das absolute Böse in alle Ewigkeit – Amen!“ Dieses Buch ist die Antwort der weißen, europäischen Männer!

» Julien Rochedys „Nietzsche – der Zeitgemäße“ liegt mittlerweile in zweiter Auflage beim Jungeuropa Verlag vor und kann hier bestellt werden.

