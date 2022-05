Von WOLFGANG HÜBNER | CDU und Grüne feiern ihren Wahlerfolg, die SPD betrauert die nächste Schlappe, die FDP stürzt ab, die Linke wird marginalisiert. Und die AfD bekommt knallhart bescheinigt, keineswegs die Alternative für Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsstärkste Bundesland, zu sein. Das spektakulärste Ergebnis ist aber die Wahlbeteiligung: Fast 45 Prozent der Wahlberechtigten verweigerten die Stimmabgabe. Damit sind die Nichtwähler die mit Abstand stärkste Kraft, allerdings ohne Fraktion und Abgeordnete in Düsseldorf. Denn die parlamentarische Beute verteilen, wenngleich in sehr unterschiedlichem Maß, nur die fünf Parteien CDU, Grüne, SPD, AfD und FDP.

Dabei zeichnet sich sehr deutlich eine künftige Koalition aus CDU und Grünen ab, also Parteien, die „Frieren für die Ukraine“ propagieren und am liebsten über Kiew nach Moskau marschieren würden. Dass ihr ebenfalls kriegerischer Wurmfortsatz FDP nur noch knapp über fünf Prozent gekommen ist, kann kein rechter Trost sein für all jene in Deutschland, die sich noch einen Rest an Verstand, Vernunft und Realitätssinn bewahrt haben. Wie viele davon zu den Nichtwählern vom Sonntag zählen, ist unbekannt. Vermutlich jedoch wären es genug gewesen, um einer AfD mit klarem Profil und eindeutigen Aussagen ein wesentlich besseres Ergebnis beschert zu haben.

Denn fast 45 Prozent Nichtwähler sind für keine andere Partei ein solch negatives, ja vernichtendes Ergebnis wie für die AfD. Wenn diese nicht sehr schnell und auch mit der notwendigen Radikalität Konsequenzen aus der neuerlichen Pleite nach dem Rausschmiss in Schleswig-Holstein zieht, dann werden sich viele mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen unzufriedenen Menschen nach einer neuen Alternative zumindest in Westdeutschland umsehen müssen. Der kommende Parteitag der AfD im Juni steht deshalb unter dramatischen Vorzeichen.

Die CDU hat so traditionell wie unverdient von Zeiten der Spannung und Ängste profitiert. Das hängt nicht zuletzt mit der fortgeschrittenen Überalterung der Wählerschaft zusammen. Die großen Gewinne der Grünen sind vielleicht damit zu erklären, dass bis zu 20 Prozent der an Wahlen teilnehmenden Deutschen in den westlichen Bundesländern sich materiell auf der Gewinnerseite fühlen, als Weltbürger empfinden und die kunterbunte Gesellschaft samt vielen Geschlechtern irgendwie als attraktiv ansehen. Darüber zu klagen ist müßig, nur größere Erschütterungen in der Gesellschaft werden daran etwas ändern.

Nicht die Grünen sind das Problem für die patriotischen Kräfte in Deutschland, sondern deren eigener Zustand, gekennzeichnet von Kleingeisterei und Gespaltenheit bei wichtigen Problemen sowie fehlender sozialer Glaubwürdigkeit.

