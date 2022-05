Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Für seinen 26. Islam-Wochenrückblick hat „Islamistenjäger“ Irfan Peci wieder vier Ereignisse herausgesucht, die besonders kennzeichend für die fortschreitende Islamisierung Deutschlands und Europas stehen.

Auf Platz vier setzt er eine Video-Dokumentation über Asylbewerber aus Schweden, in der sich ein Syrer brüstet, zwei Frauen zu haben. Eine erkennbar linksgestrickte Schwedin, vermutlich Sozialarbeiterin, erklärt dabei voller Verständnis und Toleranzbewusstsein, wie viel Arbeit eine moslemische Frau doch zu bewältigen habe. Da sei es doch gut, wenn es dann noch eine zweite Frau gebe.

Peci zeigt in seinem Video (oben) Ausschnitte von diesem Gespräch mit den Syrern. Die moslemische Frau gibt erkennbar eingeschüchtert zu, dass sie nichts zu sagen habe und natürlich von ihrem Mann auch nicht gefragt wurde, ob er eine zweite Frau heiraten könne. Gemacht wird, was er sagt, was auch ein weiterer Syrer bestätigt. Eine dritte Frau sei bereits in Planung, es soll eine Schwedin werden. Bezahlt wird selbstverständlich alles vom schwedischen Sozialstaat. Ähnliche Fälle gibt es hierzu auch in Deutschland, wobei diese Moslems bis zu vier Frauen mit entsprechend vielen Kindern haben.

Platz drei belegt die Zusicherung der Bundesregierung von 1,05 Milliarden Euro für Syrien. Mit dem Geld sollen die „Lebensperspektiven der Menschen in Syrien und den vom Syrien-Krieg stark betroffenen Nachbarländern, die Millionen Geflüchtete aufgenommen haben, verbessert werden“, heißt es hierzu in der Presseerklärung des Bundesentwicklungsministeriums und des Auswärtigen Amtes. Die Lebensperspektiven der bedürftigen Menschen in Deutschland, beispielsweise im Ahrtal, müssen dem gegenüber selbstverständlich zurückstecken.

Platz zwei: ein Afghane ermordete mitten in Berlin seine Ehefrau und Mutter ihrer sechs Kinder. Der Moslem schnitt ihr im Stadtteil Pankow auf offener Straße die Kehle durch. „Grund“: Sie wollte ihn verlassen. Für viele Anhänger des Politischen Islams kommt dies einem Todesurteil gleich. Die Schwester der brutal Ermordeten erhebt nun Vorwürfe gegen die Polizei, da trotz drei Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt nichts Durchgreifendes gegen den Afghanen unternommen und seine Frau auch nicht unter Schutz gestellt worden sei. Von dem Afghanen wusste man nicht einmal, wo er wohnhaft ist, weswegen im Vorfeld auch keine Gefährderansprache durchgeführt werden konnte. Der Moslem konnte nur gefasst werden, da er wieder an seinen Tatort zurückkehrte. Die Anklage lautet nun kultursensibel auf „Totschlag“, nicht auf Mord.

Platz eins: Eine bayerische Realschule in Ebersberg bei München erlässt eine „züchtige“ Kleiderordnung für Mädchen, um Moslems nicht zu verärgern. Kurze Kleider oder Shorts sind ab sofort untersagt. Diese Kleidung sei „aus Rücksicht gegenüber anderen Kulturen und Religionen nicht angebracht“. Man stehe für eine “weltoffene Gesellschaft”, sagt die Schulleitung.

Das Framing „weltoffen“ bedeutet natürlich, auf die Anforderungen des Politischen Islams einzugehen, wie auch Irfan Peci feststellt. Wenn die deutsche Gesellschaft immer mehr von sich aufgibt, damit sich Moslems nicht beschweren, dann wird man früher oder später in einem Islamischen Staat aufwachen.

Der Telegram-Kanal von Irfan Peci ist für islamkritisch Interessierte eine wichtige Informationsquelle. Seine Reportagen, Berichte, Recherchen, Studien, Livestreams, Videos und Interviews verfolgen bereits knapp 12.000 Abonnenten.

Like

Beitrag teilen:

Die Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE) klärt seit 2003 über den Politischen Islam auf. Mit Flugblattverteilungen, Infoständen, Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträte vermittelt die BPE der Bevölkerung und Politikern sachlich fundierte Informationen. Zur Unterstützung dieser wichtigen Arbeit kann man hier Mitglied werden . Abonnieren Sie auch den offiziellen Telegram-Kanal