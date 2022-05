Von PETER BARTELS | Die beiden (mehr oder weniger) hübschen BILD-Dohlen tragen Tschitscheringrün, Kackbraun mit Orange. Sie moderieren den „Kriegs-Experten“ Julian Röpcke („Geheimkonferenz“) in Litauen an. Die niedliche Dohle rechts fletscht die Zähnchen: „Wie lässt sich der russische Bär erschlagen?“

Sie sagt, fragt es WÖRTLICH!! Sie hätte auch sagen/fragen können: Wie kann man Putin am besten ermorden…? Es reicht auch so. BILD-Kriegshetzer Julian Röpcke (39) in Litauen reckt energisch das Haupt mit den lichten, dürren Reststoppeln auf dem Kopf: „Der Anti-Putin-Gipfel hat gestern Nacht begonnen … es treffen sich hier fast 100 Putin-Feinde (es sind „nur“ 70, wie die zum Wurschtblatt verzwergte Papier-BILD später schreiben wird); Russen, die seit Jahren in Europa leben, aber auch Menschen, die noch in Russland leben, deshalb dürfen wir keine Namen nennen … Und auch Menschen aus Europa, aus den USA, Entscheidungsträger, um die Zeit nach Putin zu diskutieren …wo man sich einig ist, Putin wird den Kreml mit den Füßen voran verlassen“…

Dann beschwurbelt der Kriegstreiber-„Experte“ von BILD offenbar leicht verwirrt die apokalyptischen Reiter, schnappatmet: „Putin MUSS diesen Krieg verlieren … Aber dann gibt es ein riesiges Problem … Man hat Angst davor … Man stellt sich vor, der Krieg dauert noch ein, zwei Jahre, dann gibt es hier nicht 30.000 tote Russen, sondern 100.000, vielleicht 200.000 … Dann könnten die ungebildeten Menschen auf die Straße gehen, Menschen die arm sind“ …

Der Knobelbecher von BILD-Göebbels Rotzheimer, der bekanntlich den „Boxeraufstand“ des Clown-Präsidenten im oliven Kampf-T-Shirt durch die „Volkspaläste“ der Welt peitschte, orgelnd weiter: „Man hat den Traum, dass Russland zu einer großen Ukraine wird“ … Um dann im Stechschritt-Deutsch zu soufflieren, „anzuweisen“, „zu befehlen“ … „dass Putin vom eigenen Geheimdienst … ähhh … einen Unfall hat … ähhh …dass Russland irgendwie zu einem Verfassungsstaat zurückkehren kann … dass die vielen Hunderttausend Exil-Russen wieder zurückkehren können …“

Der Blick durch die Hornbrille der tschitscheringrünen Flakhelferin im BILD-Führerbunker wird zur Schießscharte: „Allerdings fürchtet man, dass nach Putin noch ein schlimmerer Despot kommen könnte, und dann den Krieg einfach weiter führt“ … Da lächelt die lichte BILD-Bürste mit arger List … zitiert aus der Geheimkonferenz: „Ja, was soll denn noch passieren? Unsere Mitstreiter sitzen im Gefängnis, sind ermordet, wurden vergiftet … Und ich muß es sagen, die Russen sind da offener als wir, die vergleichen das mit dem Faschismus unter Hitler, sagen, Deutschland mußte vom Faschismus und von Hitler befreit werden, Russland muß vom Putinismus und von Putin befreit werden, damit dieses Volk zur alten Größe zurück kommen kann … Und es braucht danach eine Art Marshallplan, wie ihn Deutschland bekommen hat, der muß nicht mit viel Geld reingepumpt werden, (nur) mit Demokratisierung, also es müssen wieder Medien her, es muß wieder Kultur her, also die Kultur des Diskutierens.“

Doch wisse, ist verstrichen die Frist, muß das Volk statt Seiner erblassen, bügelt unsereiner Schillers Bürgschaft zur Rampe für den Stiefelknecht, der Diskutieren sagt und Diktieren meint: „Man sagt hier, das russische Volk war auch schon davor in einem permanenten Kriegszustand, man hat immer einen großen Feind (gebraucht), sonst würde dieses große Land überhaupt nicht zusammen gehalten werden … Man muss, sozusagen, das Gift des Putinismus aus den Köpfen rausholen … Ja, das muss auch gegen den Willen der Menschen aus den Köpfen herausgeholt werden“ …

In dem zu einer halben Million verzwergten Wurschtblatt – Ausgabe („gestern“ fünf Millionen, heute 500.000) legt BILD per Schlagzeile nach: „3 Pläne für eine Welt OHNE Putin“. Um die Seite 2 (wiedermal) zum neuen „STÜRMER“ (Hitlers Kampfblatt) zu machen, wenngleich kleinlauter: “Kommt der Putsch gegen Putin?“ – “Drei Szenarien für Putins Ende“ werden nur noch lauwarm „diskutiert“: „1. Militärputsch“ (BILD: “Möglich“)… „2. Friedliche Revolution“ (BILD: Sehr unwahrscheinlich“ … „3. Gewaltsamer Volksaufstand“ (BILD: “Nicht völlig ausgeschlossen“). Daneben schon mal die Schuldzuweisung/ Verurteilung von BILD-Goebbels Rotzheimer: „Verliert die Ukraine im Osten des Landes den Krieg, weil Kanzler Scholz zu wenig Waffen liefert? Die Situation… ist dramatisch: Den Soldaten fehlt es an Artillerie, Munition – und das seit Wochen!“ Dann wirft der Kriegshetzer dem Kanzler vor, dass er die Jesus-Frage gefragt hat „Darf Gewalt mit Gewalt bekämpft werden?“ Und: “Schafft man Frieden nur ohne Waffen?“ Kriegstreiber Rotzheimer (37) nennt das „naive Fragen“.

Ebenfalls Seite zwei der BILD-Pranger, die Guten wie der Präsidenten-Clown der Ukraine, Polen, Balten, England, Tschechien und die außer Deutschland auch Bösen: der „Zauderer“ Frankreich, der „Geisterfahrer“ Ungarn…

Das ganze Elend der einst großen BILD fokussiert sich hier wie unter einem Vergrößerungsglas, Kaliber Hubble: Arme Menschen sind ungebildet … Russland muß zur Groß-Ukraine werden … Die Duma, also die unter den Argusaugen internationaler Beobachter frei gewählten Volksvertreter, ist kein Verfassungsstaat … Die ukrainische Oligarchen-Verfassung von Rotzheimers/Röpckes Gnaden muss gegen den Willen der Menschen durchgesetzt werden … Es waren nicht die deutschen Nazis in ihrer furchtbaren Gründlichkeit, die die halbe Welt in Schutt und Asche legte, sondern die Faschisten a la Italien/Spanien … Alles irre? Alles BILD!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

