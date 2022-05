„Deutsch sein heisst, eine Sache um ihrer selbst willen zu gründlich zu betreiben, bis alle schlechte Laune haben.“

So lautet der erste Satz des neuen Buchs von Matthias Politycki mit dem Titel „Mein Abschied von Deutschland“. Und tatsächlich hat sich mit Politycki ein weiterer „klassischer Linker“ aus Wokistan verabschiedet. Nicht gleich nach Paraguay oder Neuseeland zwar, sondern nur in die Nachbarschaft nach Wien. Dort werden zwar die gleichen Säue durch die Stadt getrieben wie in Berlin – „aber kräftig abgemildert durch einen komödiantischen Einschlag und durch kultivierte Renitenz an der entscheidenden Stelle.“

Ein Unbehagen am stickigen deutschen Meinungsklima plagte den in zahlreiche Sprachen übersetzten Schriftsteller (*1955) schon lange, aber als vielmals Weltreisender, so sagt er, konnte er es zeitenlang verdrängen.

Bis ihn 2020 der Corona-Lockdown in deutschem Alltag, deutscher Befindlichkeit und deutschem Diskurs festsetzte – da wurde ihm überdeutlich, wie betoniert, wie festgefahren und eng die Räume des Sagbaren hierzulande geworden sind.

Eminent sieht er seine Freiheit nicht nur als Bürger, sondern als (Wort-)Künstler, der er ist, beschnitten: „Am anderen Ende des Waggons saß ein PoC… oder …saßen ein paar BIPoCs (Blacks, Indigenous and People of Color): Nein, einen solchen Satz werde ich nie schreiben können.“

Na, könnte man fragen – muss er denn politisch korrekt formulieren, muss er denn gendern und so weiter? Das wäre die falsche Frage an den falschen Mann, denn Politycki geriert sich schon ziemlich lange nicht mehr als eben dieser „klassischer Linker“, als der er vor Jahrzehnten gestartet ist.

Er hat sehr genau mitbekommen, dass er nicht mehr in die gängigen „Diversity Checklisten“, zu den mittlerweile üblichen „Inklusionsregeln“ und zur „Interventionskultur“ (aka Zensur), passe. Nein, Politycki denkt nicht dran, seine künftigen Texte auf „Sensivity-Niveau“ zu formulieren!

Politycki schildert, wie schwer es ihm fiel und wie richtig es doch war, dem „deutschen Debattensumpf, den Scharfmachern und opportunistischen Mitläufern“ zu entfliehen. Den Ausschlag gab letztlich ein prägnanter Satz seiner Frau, nämlich: ###############

Was für eine gute Pointe, diesen Satz eben nicht zu verraten, sondern ihn zu schwärzen und den Bereich des ganz Privaten zu markieren!

Bestellempfehlung:

» Matthias Politycki: Mein Abschied von Deutschland. Wovon ich rede, wenn ich von Freiheit rede. 144 S., 16 € – hier bestellen

