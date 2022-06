Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr wurden ein siebenjähriges Mädchen und eine 61 Jahre alte Erzieherin am Eingang der Katharinenschule in Esslingen in Baden-Württemberg von einem „Dunkelhäutigen“ – wie die Polizei angibt – mit einem Messer attackiert. Die beiden sollen beim Aufschließen der Schule für die Ferienbetreuung angegriffen worden sein. Der Täter habe auf sie eingestochen und sei danach geflohen, heißt es. Beide Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Mittlerweile wurde ein Messer gefunden, das als Tatwaffe infrage komme, so ein Polizeisprecher. Über den Fundort der Waffe erteilt man aus „ermittlungstaktischen Gründen“ derzeit keine Auskunft. Ein Großaufgebot der Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen, der als etwa 30 bis 35 Jahre alt, dunkelhäutig, ca. 175 Zentimeter groß, schlank, mit leichtem Bartansatz am Kinn beschrieben wird. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Über das Motiv ist bislang nichts bekannt. Was allerdings klar ist, noch vor einigen Jahren hätte man nie daran gedacht, dass derartige Taten bald zu unserem Alltag gehören würden. (lsg)

