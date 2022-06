Von PETER BARTELS | „Bumms“ … „Wumms“ … „Rumms“ … Dann war das Autofenster von BILD-Kriegstreiber Rotzheimer putt, während er sich „heldenhaft“ übers Lenkrad warf … Der braune Strich im Höschen der Kartoffel (taz) dürfte etwas breiter geworden sein. Sein Knipser knipste …

Natürlich hinterher. Springer-Oberchef Döpfner (der auf Weihnachtsfeiern gern auf blonde Transe macht) brauchte ja einen „Beleg“ für die goldene Nahkampfspange!! Rotzheimer, der lüsternste Kriegstreiber von BILD, war bei Lyssytschansk (Dombass) in das Sperrfeuer der Russen geraten, die kurz davor sind, auch diese Stadt von den ukrainischen Nazi-Schergen des Asow-Regiments zu befreien. Rotzheimer war auf der „Heimflucht“. In der Heimat-Etappe Berlin keuchte BILD hinterher:

„Nachdem BILD-Reporter Paul Ronzheimer zusammen mit Fotograf Giorgos Moutafis und Vadim Moissenko am heutigen Mittwoch den von der russischen Armee fast eingekesselten Ort Lyssytschansk verlassen wollte, wurde das Team am Mittag auf einer Straße beschossen. Es gab mehrere Explosionen. Alle drei sind unverletzt, eine Scheibe des Wagens wurde von einer Druckwelle zerstört …“

Knirschte dann: „Unklar ist, ob die Reporter gezielt angegriffen wurden. Die Straße von und nach Lyssytschansk wurde in den vergangenen Wochen immer wieder Ziel von Angriffen. Ein französischer Reporter kam vor zwei Wochen durch Beschuss bei Lyssytschansk ums Leben…“

Entlarvung eines Kriegshetzers

Der „Rasende Reporter“ (WELTWOCHE DAILY) Ronzheimer ergriff dann höchstpersönlich das Wort, keifte: „Der Angriff zeigt erneut, dass die russische Armee keinen Unterschied zwischen militärischen und zivilen Zielen macht, sondern einfach alles bombardiert.“ Und um offenbar auch der blonden, inzwischen dreimal gewendeten Oliv-Nena die „Todesgefahr“ zu insinuieren, in der Rotzi geschwebt hatte, keuchte BILD gleich hinterher: „Fast zwei Dutzend Reporter sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs ums Leben gekommen …“

Tatsächlich war dieser „Vorfall“ eine Selbstentlarvung des größten Kriegshetzers von sich selbst und „seiner“ BILD: Nach den drei (???) wahrscheinlich verirrten Russen-Bömbchen warf Rotzheimer sich hinterher für seinen Fotografen Giorgos Moutafis mit Pispotthelm über das Lenkrad (Blick in die Ferne) hechelte dann dieses (augenscheinlich nachgestellte) Foto und eines von der zerplatzten Autoscheibe an die Heimatfront. DANN die IDEE: Alles noch mal, Rotzheimer mit Pispotthelm diesmal durch die kaputte Scheibe geknipst. Und diesmal sogar mit Blickkontakt zum Knipser … Wenn das nicht Hollywood à la Ukraine war, dann dürfte selbst der Präsidenten-Clown und sein arroganter Botschafter in Berlin nicht mehr weiter wissen!!

Wenn die Propaganda-Bomben platzen

Es kann natürlich sein, dass Rotzheimer glaubte, Krieg ist sowas wie Lego in der Heimat-Redaktions-Front. Oder etwa so, als er dereinst mit verklemmten Bäckchen als vorbildlicher Marketender zwei Plastiktüten voller Leckerlis in den „Schützengraben“, unweit vom Supermarkt, zu den finsteren Asow-Nazis schleppte.

Die Moral von der Geschichte? Im Krieg platzen die meisten Bomben NICHT auf dem Schlachtfeld. Die meisten Propaganda-Bomben platzen in den Redaktionen der Kriegstreiber. So war es im 1. Weltkrieg (siehe „Die Schlafwandler“/Christopher Clarc), im 2. Weltkrieg (siehe „Das Ende. Kampf bis in den Untergang“/Ian Kershaw). So wird es im dritten sein. So wahr die Kriegstreiber an der Heimatfront in ihren warm gefurzten Sesseln es walten. Immerhin: Keiner hat sich so „ehrlich“ selbst entlarvt wie Rotzheimer in BILD …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

