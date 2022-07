In einem Expertengespräch haben sich die beiden AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Dirk Spaniel und Peter Boehringer zum Irrsinn der aktuellen deutschen Energiepolitik und den selbstschädigenden-Sanktionen gegen Russland geäußert – aber auch zu den Lösungen, die die AfD anbietet. Denn eins ist klar: Deutschland strebt in die Mangelwirtschaft. Manch einer wird sich vielleicht noch erinnern, wie das früher in der DDR war, wenn manche Produkte gerade nicht lieferbar waren, wenn die Regale in den Supermärkten einfach nicht voll waren. Man sollte mit solchen Prognosen natürlich immer vorsichtig sein, aber dieses Szenario wird zunehmend real. Und es scheint politisch gewollt. Vielleicht wird es auch nur billigend in Kauf genommen, wenn mal wieder vom „Frieren für die Ukraine“ die Rede ist, doch das läuft auf das Gleiche hinaus.

30 Prozent des in Deutschland verbrauchten Gases und Erdöls kommt aus russischen Pipelines, 20 Prozent des Diesels aus Russland – und zwar zuverlässig. Zu keinem Zeitpunkt hat Russland damit gedroht, den „Gashahn zuzudrehen“. Vielmehr wird die Wartung von Nord Stream 1 auf westlichen Druck hin verzögert und die Bundesregierung hat beschlossen, ab Dezember kein russisches Rohöl und ab Frühjahr nächsten Jahres auch keinen russischen Diesel mehr einzuführen. Wenn man sehenden Auges und aus freien Stücken auf diese Importe verzichtet und gleichzeitig auch noch darauf besteht, die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland zum Ende des Jahres vom Netz zu nehmen, dann bedeutet das eine politikgemachte Energiekrise in Deutschland mit weitreichenden und gravierenden Folgen.

Die Regierung ist sich über die möglichen Folgen dieser Politik durchaus im Klaren. Daher kommen bereits jetzt die Aufrufe, künftig nicht mehr so lange zu duschen oder die Wohnungen nicht mehr so stark zu beheizen. Auch versucht Minister Habeck händeringend Alternativen zum russischen Gas zu akquirieren. Man denke nur an seinen Besuch in Katar. Doch sind die logistischen Probleme immens. Es fehlt an Frachtern, LNG-Terminals, es fehlt an innerdeutschen Pipelines, die den Osten Deutschlands versorgen, es fehlt möglicherweise auch an Flüssiggas selbst. In jedem Fall wird es teurer.

Russisches Gas kostet in etwa ein Sechstel im Vergleich zum Flüssiggas, das über die Meere kommt. Was das für die Haushalte bedeutet, kann man sich ausrechnen. Schon jetzt werden Gasverträge gekündigt und Haushalte fallen zurück in die Grundversorgung, oftmals verbunden mit einer Vervierfachung des Preises. Auch die Stromrechnungen steigen massiv, aktuell sind wir bei 50 ct/kWh. Und das wird nicht das Ende sein. Es ist damit zu rechnen, dass ein vierköpfiger Personenhaushalt künftig ca. 2500 Euro zusätzlich für eine Heizperiode aufbringen muss. Das werden die wenigsten können.

Dabei wäre die Lösung so einfach. Dass die Bundesregierung aktuell immer noch plant, im Winter auch die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen, ist an Idiotie kaum zu überbieten. Zudem müsste man versuchen, die zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke in Betrieb zu nehmen, mit denen Strom aus Gaskraftwerken substituiert werden kann. Und dringend müsste man diese völlig irrwitzige Sanktionspolitik beenden und nicht nur Nord Stream 1, sondern auch Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Es geht nicht an, dass wir uns durch die Sanktionen mehr schaden als dem Staat, den man eigentlich sanktionieren will.

Und dass das alles so kommen wird, ist jetzt schon abzusehen. Wenn wir die Energieimporte aus Russland wie beabsichtigt herunterfahren, dann droht in Deutschland eine „Gas-Triage“, also die Zuteilung von Gas an bestimmte Abnehmer aus Mangel. Vordergründig könnte man hier die Haushalte als wichtigere Abnehmer ansehen, aber man darf nicht vergessen, dass Industrie und Gewerbe in Deutschland auch dazu dienen, die Haushalte zu versorgen. Wenn beispielsweise Kunststoffe nicht produziert werden können, weil gerade keine Energie da ist, dann können auch keine Milchtüten mehr produziert werden, um die Milch in die Supermärkte zu bringen. Auch das betrifft die Haushalte sehr direkt. Und genau so war es auch in der DDR.

Es ist das Gebot der Stunde, diesen Zustand abzuwenden, der bis vor kurzem in Deutschland undenkbar war. Die Politik ist ganz akut dabei, die Wirtschaft zu strangulieren. Anstatt auf Marktwirtschaft und Freihandel zu setzen – was in der Geschichte immer zu Wohlstand geführt hat – reagiert sie auf die bereits auftretenden Engpässe mit noch mehr Planwirtschaft und wählt damit die Verarmung. Die aktuelle Energieknappheit trifft in Deutschland auf ein Energieversorgungssystem, das ohnehin schon durch die öko-sozialistischen Eingriffe, die beschönigend auch als Energiewende bezeichnet werden, extrem instabil geworden ist. Wenn nun weiter an der Interventionsspirale gedreht wird, dann gehen in Deutschland wirklich bald die Lichter aus. Wer wählt diese Menschen, die all das zumindest billigend in Kauf nehmen?

