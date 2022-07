In der neuesten Ausgabe des Satireformats „Die Deutsche Wochenschau“ greifen Rick und sein Team wieder in den vollen Propaganda-Topf der Massenmedien. Die größten Stilblüten im Blätterwald, die so problemlos auch vor 80 Jahren im Kino als „Einpeitscher“ hätten laufen können, wurden wieder herausgesucht und satirisch so aufbereitet, wie sie es verdient haben.

Darunter die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine und ein ätzend einseitiger hetzerischer Beitrag über AfD-Chatprotokolle. Weiterhin wird dem Zuschauer – ganz in bester Wochenschau-Manier – der Rückzug der Ukrainischen Armee aus Sjewjerodonezk als Sieg und Erfolg verkauft.

Eine Rückblende und Vergleich des großen Dürresommers in den 1940ern mit heute wird gezogen – und Corona mit Karl Lauterbach (und) dem Erreger, der zurückkehrt und vor dem man Schutzmaßnahmen ergreifen muss, runden die Folge ab.

Die Wochenschau bleibt ihrer Linie also treu, solange, bis die Ukraine Moskau eingenommen hat, was, wenn man diese Folge gesehen hat, wohl nur noch eine Sache von Wochen sein kann.

Wir wünschen beste Unterhaltung!

