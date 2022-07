Gehen sich nach der Ukraine die USA und China wegen Taiwan schon früher als erwartet an die Gurgel? Die Demokratin Nancy Pelosi (82) ist die mächtige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Washington und wollte auch mal wieder ein Zeichen setzen, wozu sie durchsickern ließ, sie werde Taiwan besuchen. Das kam aber in China gar nicht gut an, manche befürchten bereits eine militärische Auseinandersetzung im Fall des Falles.

Das Problem ist nicht lösbar. Sagt Pelosi die Reise ab, wird der US-Regierung ein Kuschen und Zurückweichen vor China vorgeworfen, und reist sie trotzdem nach Taiwan, droht vielleicht eine militärische Aktion, die im Gefolge des russischen Ukraine-Kriegs sehr heikel werden könnte. Pat Buchanan schreibt:

Als die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Insel Taiwan in das Programm ihrer Abschiedsreise durch Asien aufnahm, konnte ihr nicht entgangen sein, welche Reaktion sie in einem fassungslosen Peking hervorrufen würde.

Als die Financial Times enthüllte, dass die Sprecherin Taiwan besuchen würde, das China als abtrünnige Provinz betrachtet, wertete Peking den Besuch von Pelosi als bewusste Provokation der USA.

Die Reaktion Pekings erscheint authentisch und verständlich.

„Wenn die USA darauf bestehen, ihren eigenen Weg zu gehen, wird China entschiedene und energische Maßnahmen ergreifen, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen“, sagte ein chinesischer Sprecher gegenüber Reportern in Peking. „Die USA müssen alle Konsequenzen des Besuchs tragen.“

Privat soll Peking noch deutlichere und ernstere Warnungen aussprechen, die auch militärische Maßnahmen beinhalten.

Pelosi hat den Besuch in Taiwan offenbar nicht mit dem Weißen Haus oder dem Verteidigungsministerium koordiniert oder abgesprochen. Am Mittwoch sagte Präsident Joe Biden vor Reportern: „Das Militär hält es im Moment für keine gute Idee“, dass Pelosi nach Taiwan reist.

Wie steht es also um uns?

China hat ernsthafte Vergeltungsmaßnahmen für den Fall angekündigt, dass der höchste US-Offizielle seit dem Sprecher Newt Gingrich im Jahr 1997 nach Taiwan fliegt.

Original siehe hier! Auch unsere deutschsprachigen Medien berichten, hier die Neue Zürcher Zeitung!!

