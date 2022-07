Von BASTIAN BEHRENS* | „Jünger, schöner, geiler“ ist sie, die „wunderschöne Layla“ – so reimt es sich im gleichnamigen Nummer-eins-Hit der Discjockeys Robin und Schürze (Video oben). Offenbar zu viel des Schlüpfrigen und Sexistischen, zumal die besungene Schönheit auch noch als „Puffmama“ geoutet wird. Möglicherweise sogar als Transvestit, wenn man Andeutungen im Text und Darstellungen im Layla-Video glaubt.

Die Städte Düsseldorf und Würzburg haben den Hit deshalb von ihren Volksfesten verbannt. Der Würzburger Stadtsprecher Christian Weiß sagte der Bild-Zeitung, dass bei städtischen Veranstaltungen „kein Liedgut“ gespielt werde, das „rassistische, extreme oder sexistische Inhalte hat“. Die Stadt Düsseldorf machte ebenfalls beim dortigen Kirmes-Veranstalter Druck, um „Layla“ zu verbieten. Auch die Wirte vom Münchner Oktober-Fest wollen das Lied in ihren Zelten nicht spielen.

Wir meinen: Das ist ein Fall für Kulturstaatsministerin Claudia Roth! Die Ex-Managerin der Punkrock-Band „Ton, Steine, Scherben“, die Lieder wie „Macht kaputt was euch kaputt macht“ zum Besten gab, und damit auch den Staat meinte, der Roth heute so üppig alimentiert. Wer könnte also besser geeignet sein als Claudia Roth, oberste Hüterin deutscher Kultur und deutschen Liedguts, zudem mit Erfahrung im Musikgeschäft, um weitere Lieder auf „sexistische Inhalte“ zu prüfen und zu canceln. Und da die Grünen mit dem Regieren und Verbieten schwer beschäftigt sind, haben wir hier eine Liste von zehn altbekannten Liedern für Deutschlands oberste Liedgutbeauftragte zusammengestellt:

Lied 1: „Ich liebte ein Mädchen“ (1970) von Ingo Insterburg

„Ich liebte ein Mädchen in Lichterfelde

Die lebte zu lange von meinem Gelde

Ich liebte ein Mädchen in Jungfernheide

Wir liebten uns täglich alle beide

Ich liebte ein Mädchen im Grunewald

Bei der war immer die Bude kalt

Ich liebte ein Mädchen in Wannsee

Die konnt kein nackten Mann sehn

Ich liebte ein Mädchen in Wedding

Die wollte immer nur Petting (…)“

Nach Darstellung von Insterburg ist Berlin voller liebestoller Mädchen, die nur darauf warten, von ihm beglückt zu werden. Unfassbar!

Lied 2: „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“ (1960) von Trude Herr

„Ich will keine Schokolade

Ich will lieber einen Mann

Ich will einen, den ich küssen

Und um den Finger wickeln kann“

Trude Herr will hier offenbar einen Mann konsumieren, sich einverleiben, wie ein Stück Schokolade. Erniedrigend und sexistisch!

Lied 3: „Der Mann ist ein Lustobjekt“ (1978) von der Gruppe Schneewittchen

„Der Mann das ist ein Lustobjekt

Und sonst nicht zu gebrauchen

Ich werd ihn heute seinen Fraß

Alleine kochen lassen

Ich hole mir woanders Spaß

Adieu, ihr Untertassen

Adieu, mein Kochtopf

Heute fließt Sekt, heut gibt es Hasch zu rauchen“

Der Titel sagt es bereits: Dem Mann wird hier als Objekt, als Ding, seine Menschlichkeit abgesprochen. Canceln!

Lied 4: „Zehn nackte Friseusen“ (2001) von Mickie Krause

„Es gibt 50.000 Weiber,

Die haben einwandfreie Leiber,

Doch ich sag no,

Nananano…

Ich will 10 nackte Friseusen,

10 nackte Friseusen, ohoh,

10 nackte Friseusen,

Mit richtig feuchten Haaren…“

Das ist doch zehn Mal schlimmer als die „geile Layla“!

Lied 5: „Im Wagen vor mir“ (1977) von Henry Valentino und Uschi

„Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen

Sie fährt allein‘ und sie scheint hübsch zu sein

Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel

Ich merke nur sie fährt mit viel Gefühl (…)

Was will der blöde Kerl da hinter mir nur? (Ist sie nicht süß)

Ich frag‘ mich, warum überholt der nicht? (So weiches Haar)

Der hängt nun schon ’ne halbe Stunde ständig hinter mir

Nun dämmert’s schon und er fährt ohne Licht (So schön mit neunzig)

Der könnt schon hundert Kilometer weg sein (Was bin ich froh)

Mensch, fahr‘ an meiner Ente doch vorbei! (Ich fühl‘ mich richtig wohl)

Will der mich kontrollieren oder will der mich entführen oder ist das in zivil die Polizei?…“

Das junge und hübsche Mädchen wird von einem alten weißen Mann verfolgt. Zudem in einem Auto, vermutlich mit Verbrenner-Motor. Ein Fall für die Polizei!

Lied 6: „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ (1965) von Udo Jürgens

„Ein Tag wie jeder, ich träum‘ von Liebe

Doch eben nur ein Traum, aha, aha

Menschen wohin ich schau‘, Großstadtgetriebe

Und auf einmal sah ich sie, sie

17 Jahr‘, blondes Haar, so stand sie vor mir (woahoh)

17 Jahr‘, blondes Haar, wie find‘ ich zu ihr?

Lalala, lalala, lalalalala“

Ein deutscher Barde träumt von der Liebe mit einer minderjährigen Blondine. Geht’s noch?!

Lied 7: „Und es war Sommer“ (1976) von Peter Maffay

„Ich war sechzehn und sie einunddreißig

Und über Liebe wusste ich nicht viel

Sie wusste alles

Und sie ließ mich spüren

Ich war kein Kind mehr

Und es war Sommer

(…)

Wir gingen beide hinunter an den Strand

Und der Junge nahm schüchtern ihre Hand

Doch als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen

Und es war Sommer“

Der unschuldige minderjähriger Junge wird von einer fast doppelt so alten Frau sexuell mißbraucht!

Lied 8: Jeanny (1985) von Falco

„Es ist kalt, wir müssen weg hier, komm

Dein Lippenstift ist verwischt

Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen

Zu viel rot auf deinen Lippen, und du hast gesagt

„Mach mich nicht an“

Aber du warst durchschaut, Augen sagen mehr als Worte

Du brauchst mich doch, hmh?

Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute

Jetzt hör‘ ich sie, sie kommen

Sie kommen dich zu holen

Sie werden dich nicht finden

Niemand wird dich finden, du bist bei mir“

Eine Frau wird entführt, gefangen gehalten, vielleicht Schlimmeres!

Lied 9: Skandal im Sperrbezirk (1981) von der Spider Murphy Gang

„In München steht ein Hofbräuhaus

Doch Freudenhäuser müssen raus

Damit in dieser schönen Stadt

Das Laster keine Chance hat

Doch jeder ist gut informiert

Weil Rosi täglich inseriert

Und wenn dich deine Frau nicht liebt

Wie gut, dass es die Rosi gibt

(…)

Ja, Rosi hat ein Telefon

Auch ich hab ihre Nummer schon

Unter zwo und dreißig, sechzehn, acht

Herrscht Konjunktur die ganze Nacht

Und draußen im Hotel L’Amour

Langweilen sich die Damen nur

Weil jeder, den die Sehnsucht quält

Ganz einfach Rosis Nummer wählt“

Da wird doch offen für Prostitution geworben, sogar für die (Zwangs-)Prostituierte „Rosi“, die die ganze Nacht anschaffen muss.

Lied 10: „Heut‘ geh ich ins Maxim“ (1961) von Johannes Heesters

„Heut‘ geh ich in’s Maxim

Dort ist es sehr intim

Ich duze alle Damen

Nenn‘ sie beim Kosenamen

Annett, Babett, Dolo

Lorett, Lisett, Lolo

Sie lassen mich vergessen

Das teu’re Vaterland

Dann wird champagnisiert

Und häufig cancaniert

Und geht’s an’s Kosen, Küssen

Mit allen diesen Süssen;

Annett, Babett, Dolo

Lorett, Lisett, Lolo“

Mehrere Damen, vielleicht sogar des Gewerbes, müssen sich von dem alten reichen Mann mit Champagner abfüllen, küssen und begrapschen lassen. Wenn das nicht sexistisch ist?

Diese zehn Lieder sind nur eine ganz kleine Auswahl. Tatsächlich finden sich vermutlich Hunderte Lieder, die aus Sicht von „Sexismus“-Experten gecancelt bzw. verboten gehören. Insbesondere, wenn es um deutschen Hip-Hop und deutsche Rapper geht. Vielleicht verlassen wir uns aber auch lieber auf unser Grundgesetz, das in Artikel 5 die Freiheit der Kunst garantiert. Wer Lieder, auch geschmacklose wie „Layla“, cancelt, muß sich fragen lassen, ob er das Grundgesetz wirklich gelesen und verstanden hat.

*Im Original veröffentlicht auf jungefreiheit.de

Like