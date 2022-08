Ach, was waren das noch für Zeiten, als die Polizei und die Justiz sich in Baden-Württemberg noch um Mörder, Falschparker, Diebstähle und Verkehrsunfälle gekümmert hat. Wer kennt sie nicht, die alten Tatort-Folgen mit Dietz-Werner Steck als „Kommisar Bienzle“ in der Hauptrolle? Heute ist das alles viel besser. Besser, weil der Berufsschwiegersohn vom Schäuble jetzt im Ländle richtig hart durchgreift und seine Staatsdiener auf Verfolgung von „Hass und Hetze“ abgerichtet hat. Sehr zum Wohlgefallen der Bundes-Antifa-Ministerin Faeser.

Wie alles begann:

Vor elf Jahren, im Jahr 2011, kam „Grün-Rot“ im einstigen CDU-Stammland Baden-Württemberg an die Macht. Alt-Maoist Winfried Kretschmann wurde Ministerpräsident und residierte fortan in der Stuttgarter Villa Reitzenstein. Einen Posten, den er bis heute innehat. Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Landesregierung war die Umgestaltung des Landesamtes für Verfassungsschutz. Eine mehrköpfige Arbeitsgruppe „Islamfeindlichkeit“ wurde gegründet. Die mittlerweile nicht mehr öffentlich zugängliche Webseite der Behörde stellte als Ergebnis der Prüfung fest, dass „Islamfeindlichkeit“ vor allem von der Webseite „PI-NEWS“ ausginge, dort vorwiegend in den Kommentaren. Man würde künftig vor allem Autoren von PI-News, die in Baden-Württemberg ansässig sind, unter die Lupe nehmen.

Im gleichen Jahr ereignete sich der Tsunami im japanischen Fukushima. Der Anlass für Angela Merkel, die sogenannte Energiewende einzuleiten. Raus mit Kernenergie, raus mit Kohle, rein mit Vogelschreddern und Wackelstrom. Das war, wie allgemein bekannt, der Beginn des politischen und gesellschaftlichen Niedergangs. Die verstärkte Massenzuwanderung mohammedanischer junger Männer, die versemmelte Corana-Politik, die steigende Inflation, die hirnrissigen Sanktionen und der Ukraine-Krieg legten die Unfähigkeit der regierenden Eliten offen. Die Kritisierten wehren sich mit Drohungen, polizeilichen Maßnahmen, Diffamierung und Benachteiligung der Opposition, Verfolgung von Regierungskritikern bis hin zu Hausdurchsuchungen und Verhaftungen aus politischen Gründen.

Nachdem sich der Bundesverfassungsschutz mit Thomas Haldenwang an der Spitze zum Regierungsschutz gewandelt hat und das Bundesverfassungsgericht mit treuen Parteigängern besetzt wurde, ist es kaum mehr möglich, die grundgesetzliche Meinungsfreiheit in Anspruch zu nehmen, ohne harte Konsequenzen zu befürchten. Einige Verteidiger der Redefreiheit wurden dadurch ins politische Exil getrieben.

Eine „Politische Polizei“ gab es schon im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Danach das Reichssicherheitsamt mit angeschlossener „Geheimer Staatspolizei“. In der „DDR“ den allgegenwärtigen „Staatssicherheitsdienst“. All diese Behörden verfolgten „politische Straftaten“, meist Meinungsdelikte.

In der Bundesrepublik übernehmen diese Aufgabe die Staatsschutzabteilungen der Landespolizeibehörden. Waren diese bis zu den Anfangsjahren des Jahrhunderts noch vorwiegend mit Terrorismus und politischen Gewalttaten beschäftigt, so werden immer öfters sogenannte Meinungsdelikte bzw. „Hass & Hetze“ verfolgt.

Die Landesregierung und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg brüsten sich damit, am 19. August in einem „Actionday“ (ja, richtig gelesen: Actionday) Hausdurchsuchungen wegen „Hass und Hetze im Netz“ bei gleichzeitig 20 Personen im „The Länd“ durchgeführt zu haben. Die Behörde erklärt dazu:

„Das Landeskriminalamt ist in einer konzertierten Aktion gegen 20 Personen, die Hass und Hetze im Netz verbreitet haben sollen, vorgegangen. Bei Hausdurchsuchungen hat die Polizei digitale Endgeräte sichergestellt.

Das Bild ist den offiziellen Fahndungsplakaten der RAF-Zeit nachempfunden. Unter der Überschrift „Terroristen – Staatsfeinde – Davos Clique“ zeigt ein Plakat führende Politikerinnen und Politiker sowie Personen des öffentlichen Lebens. Diese Hetzschrift bezichtigt unter anderem den Virologen Dr. Christian Drosten, Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, Unternehmer Bill Gates und weitere Personen des Hochverrats, Genozids, Kindesmissbrauchs und der Erpressung.

Seit Beginn des Jahres 2022 taucht diese Hetzschrift regelmäßig in den sozialen Medien auf. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) bündelte daher die Verfahren. Sämtliche involvierten Staatsanwaltschaften bejahten den Anfangsverdacht gemäß des Paragrafen 188 des Strafgesetzbuches. Dieser umfasst Beleidigungen gegen Personen des politischen Lebens, üble Nachrede und Verleumdung“

Fassen wir also zusammen:

Irgend jemand hat irgendwann eine ironisch gemeinte Bildcollage zusammengestellt, die einem Fahndungsplakat nach RAF-Terroristen entlehnt ist. Dort sind neben Drosten, Kretschmann und Gates vermutlich weitere öffentliche Personen abgebildet, die wohl dadurch aufgefallen sind, etwas mit der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen zu tun zu haben. Es haben also 20 Personen in Baden-Württemberg das Verbrechen des „Teilens“ oder „Likens“ dieser Satire begangen. Diesen „Verbrechern“ wird also frühmorgens gegebenenfalls die Wohnungstür eingetreten und alle Handys, Computer, Tablets und sonstige Datenträger beschlagnahmt. Ein Vorgehen analog zu Kapitalverbrechen, wie es bei Terroranschlägen früher üblich war. Falls die beschlagnahmten Geräte jemals wieder den Besitzern zurückgegeben werden, dann in unbrauchbarem Zustand, weil der Inhalt gespiegelt und ein „Bundestrojaner“ installiert ist.

Diese Maßnahmen erhalten sicher den Applaus der „Öffentlich-Belehrenden Medien“. Nicht Kurt Tucholsky gilt mehr, dass Satire alles darf, sondern nur Satire, die von der Regierung als genehm empfunden wird. Da hilft auch Heinrich Heine nicht mehr weiter:

„Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht…“

