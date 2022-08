COMPACT.DerTag vom 1. August 2022: Über 10.000 Freiheitsfreunde demonstrierten am Samstag in Berlin gegen Corona-Diktatur und Kriegstreiberei. Wieder einmal typisch: Die Pinocchio-Journalisten im Mainstream schwindelten die Teilnehmerzahl auf 1.000 bis 1.200 herunter. Doch heute bekommen die Lügenmedien selbst Zunder: Zur Stunde läuft in der Hauptstadt der sogenannte “Medienmarsch”, vorbei auch an den Zentralen von ARD und ZDF. COMPACT war dabei. Und das sind die weiteren Themen:

Frieden und Freiheit: Berlin auf der Straße

dieBasis: Zwei Jahre Widerstand

Freddy Ritschel: Der Sündenbock im Kreml

Das Beste: Höcke und die Halben

Like