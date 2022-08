Der unabhängige Journalist Alex Jones wurde auf eine Strafzahlung von 4,1 Millionen Dollar verurteilt. Die deutschen Medien sagen: zu Recht! Hier ist, was wirklich passiert ist.

Wer ist Alex Jones?

Alex Jones ist ein unabhängiger Journalist mit tiefen Verbindungen zu amerikanischen Justizbehörden und Diensten. Wer seine Show anhört, kennt die großen Politskandale oft fünf oder zehn Jahre bevor sie von den Mainstream-Medien berichtet werden. Jones und seine Show sind weder links noch rechts, sondern freiheitlich. Er bekämpft Ungerechtigkeit und den Versuch, den Menschen die Freiheit zu nehmen, egal wer gerade die Regierungsgewalt hat. Er wurde bereits sowohl für Proteste gegen George W. Bush verhaftet, wie er dann später auch ein großer Gegner Obamas war. Obwohl Jones ein großer Unterstützer von Donald Trump war, kritisierte er dessen Fehlentscheidungen mit aller Härte.

Die Vortragsweise von Alex Jones ist für deutsche Ohren mehr als ungewöhnlich. Jones lässt in seiner Show allen Gefühlen freien Lauf. Er predigt, er schreit, er fleht Gott um Hilfe an, er übertreibt maßlos, er droht, er weint, er betet, er beschimpft, er reißt sich die Kleider vom Leib und reckt zornig die Fäuste gen Himmel. In den USA sind diese emotionalen Nachrichten-Shows nicht ganz unbekannt, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Abgesehen davon ist Alex Jones ein zutiefst historisch und politisch gebildeter Mann mit unglaublichem Gedächtnis.

Er kann nicht nur problemlos aus klassischer Literatur zitieren, historische Ereignisse mit präzisen Datumsangaben benennen, sondern er versteht auch die Mechanismen der Macht und sagt zukünftige Ereignisse mit erstaunlicher Präzision vorher. „Alex Jones was right“ ist ein Spruch, den man alle paar Wochen liest, wenn wieder ein Ereignis eingetreten ist, das Jones oft schon Jahre zuvor vorhergesagt hat. Alex Jones ist wie Kassandra. Ein Prophet, dem niemand glaubt und bei dem die Menschen immer erst dann erkennen, dass er die Wahrheit sagte, wenn es bereits zu spät ist.

Ablauf der Ereignisse bis zum Prozess

Vor zehn Jahren lief ein Verrückter in die Sandy Hook Elementary School in Newton Connecticut und tötete 26 Schüler und Lehrer.

2012 nach den Ereignissen rund um Sandy Hook wurde der Vorfall in der Show von Alex Jones für einige Tage kaum erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt brodelte bereits die Verschwörungstheoretiker-Szene, die eine False Flag-Aktion vermutete und das Internet war überflutet mit Videos und Beiträgen zu diesem Thema.

Alex Jones stieg dann in das Thema ein. Allerdings mit dem Fokus auf den Versuch der Demokraten, das 2nd Amendment auszuhebeln. Er zeigte auch die Videos der VTler, die mutmaßliche Anomalien in der offiziellen Geschichte zu Sandy Hook aufzeigten, stimmte dem zu und bezweifelte die offizielle Geschichte. Insgesamt war Sandy Hook aber in seiner Show kaum ein Thema. Seine Berichterstattung zu Sandy Hook umfasste, in einer Show die jeden Tag 16 Stunden läuft, kaum mehr als wenige Stunden im gesamten Jahr 2012 und wurde in den Jahren 2013 und 2014 noch einige Male erwähnt. Weder war er der Haupttreiber der False Flag-Theorie, noch war das je ein Hauptthema in seiner Show.

Im Anschluss sprach weder Alex Jones je wieder über Sandy Hook, noch gab es irgendeine Diskussion über seine Rolle darin oder einen Vorwurf gegen ihn bis 2016.

2016 war die Nachrichtenplattfom von Alex Jones gigantisch angewachsen. Jones hatte eine größere Reichweite als fast alle Mainstream-Nachrichtenformate, bis auf wenige der Größten. Und das, obwohl er kaum mehr als zwei Dutzend Angestellte hatte. Seine Show wurde auf über 200 Radiosendern in den USA ausgestrahlt, sein Youtubekanal war der drittgrößte Nachrichtenkanal in der gesamten USA und er war auf über 100 verschiedenen Internetplattformen vertreten. Mit seiner Reichweite brachte er Donald Trump an die Macht. Ohne die Nachrichtenshow von Alex Jones wäre Donald Trump wohl niemals gewählt worden.

Nach der Wahl erkannten das die Demokraten und wussten: wenn sie verhindern wollten, dass Trump in eine zweite Amtszeit gewählt würde, musste erst Alex Jones ausgeschaltet werden. Ab dann ging alles sehr schnell. Plötzlich sprachen alle linken US-Nachrichtensender über Alex Jones und Sandy Hook. Weinende Eltern der toten Kinder wurden gezeigt, die überzeugt waren, dass ihnen Alex Jones Verrückte auf den Hals gehetzt hätte, die sie jetzt belästigen würden. Das war fünf Jahre nach dem Vorfall, während denen weder Alex Jones über Sandy Hook gesprochen hatte, noch ihm irgendjemand je einen Vorwurf zu diesem Thema gemacht hätte.

Basierend auf diesen Anschuldigungen kündigten ihm innerhalb von zwei Tagen über 100 Internetplatformen, Zahlungsdienstleister, Kreditinstiute die Konten und Verträge alle gleichzeitig. Ganz so als hätte eine mächtige Regierungsstelle dort angerufen und dies befohlen.

Alex Jones und Infowars schienen am Ende

Der Mann, der aus dem Nichts ein Medienimperium aufgebaut hatte, das man ihm in nur zwei Tagen komplett zerschlagen hatte, machte aber weiter. Er ging auf jede FreeSpeech-Plattform, die es nur gab, legte den Fokus auf die eigene Webseite, baute eine eigene Videoplattform und gründete viele weitere Internetseiten. Seine Reichweite und sein Einfluss wuchsen wieder.

2022 sind Joe Biden und die amerikanischen Demokraten ganz unten. Biden ist ganz offensichtlich debil und die Linken Verrücktheiten hatten solch ein Ausmaß angenommen, dass diesen kaum noch Sympathien entgegengebracht wird. Gleichzeitig fuhren die Republikaner einen Sieg nach dem anderen ein und Donald Trump positionierte sich unter großem Jubel der Konservativen für die Wiederwahl im Jahr 2024. Die Midterm-Wahlen, bei denen die Mitglieder der gesetzgebenden Institute der USA gewählt werden, stehen diesen Herbst bevor. Alex Jones ist wieder ein einflussreicher Journalist, der über all die Skandale der Demokraten berichtet, die in den offiziellen Nachrichten noch nicht einmal erwähnt werden.

Jetzt musste er endgültig ausgeschaltet werden. Es wurde ein Prozess gegen ihn angestrebt, der dazu führen sollte, dass er den Eltern der Opfer von Sandy Hook 128 Millionen Schadensersatz zahlen muss. Der Prozess war ein Schauprozess wie aus der Sowjetunion. Alle Medien vorveruteilten Alex Jones, die Richterin nahm wieder und wieder Einfluss auf die Geschworenen und sagte ihnen, sie hätten ihn für schuldig zu befinden. Beweismittel wurden nicht zugelassen, Videos wurden geschnitten und verfälscht.

Trotzdem urteilten die Geschworenen vergleichsweise milde und Alex Jones muss „nur“ 4,1 Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen.

Jones hat die Eltern der Opfer, die ihn verklagt haben, in seine Show eingeladen, um ohne Manipulation von außen eine echte und ehrliche Diskussion zu führen. Diese haben zugesagt.

4,1 Millionen Schadensersatz wären für viele ruinös, auch Alex Jones hat nicht so viel Geld auf dem Konto. Seine Einnahmen investiert er fast immer umgehend in seine Nachrichtenfirma.

Allerdings hat Alex Jones in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen bekommen, wie tief er von seinen Zuhörern und Zusehern verehrt wird. Wenn Alex Jones in seiner Show sagt: „Ich benötige eine Millionen USD, um meine Nachrichtensender zu erweitern“, hat er nicht selten zwei Tage später zwei Millionen an Spendeneinnahmen. Und so wird es auch diesmal sein.

Alex Jones‘ Kampf für die Freiheit und Wahrheit, ist wie der Kampf David gegen Goliath. Egal wie oft er in den Boden gestampft wird, er steht immer wieder auf, um die Verbrechen der Mächtigen ans Tageslicht zu bringen.

