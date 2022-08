Seit 13 Uhr an diesem Freitag findet am „Kröpcke“ in Hannover eine Islamaufklärungs-Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa mit PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger und Islamexperte Irfan Peci statt. Am Vortag hatte die Polizei Hannover die bizarre Auflage erteilt, dass zur Veranstaltung mindestens 50 Personen erscheinen müssen, ansonsten dürfen keine Lautsprecher verwendet werden. Der Eilantrag der BPE beim Verwaltungsgericht Hannover wurde abgelehnt. Wieviele Teilnehmer sich nun heute rund um den Kundgebungsort versammeln, sehen Sie im Video-Livestream von EWO-Online (oben).

