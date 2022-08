Von WOLFGANG HÜBNER | Das westliche Totaldesaster in Afghanistan hat sehr positive Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl in Deutschland: Dank der Ampel-Regierung, der Antifa-Ministerin Faeser und der Völkerrechtexpertin Baerbock strömen immer mehr afghanische „Ortskräfte“ in das gelobte Land zwischen Oder und Rhein (PI-NEWS berichtete). Und schon bereitet sich nach der aktuellen westlichen Pleite im afrikanischen Staat Mali der nächste Schub „Ortskräfte“ auf seine Übersiedlung irgendwo zwischen Flensburg und Konstanz vor. In Berlin ist man offenbar stolz darauf, als eine Art Putzfrau für amerikanischen Interventionismus und französischen Neokolonialismus treue Dienste leisten zu können.

Ob das allerdings sonderlich förderlich für einen Staat ist, der wegen „Putin ruinieren“ in höchste Sorge um seine Energiebeschaffung ist, der um seine Stromversorgung bangt, wegen anhaltender Dürre noch nicht einmal mehr seines natürlichen Wasserreichtums sicher sein kann und dazu noch unter Inflation und drohender Rezession, genannt Stagflation, leidet?

Daran können zumindest diejenigen zweifeln, die noch nicht völlig verdrängt haben, dass jede über die deutschen Grenzen gelangende „Ortskraft“ (altmodisch: Kollaborateur) hierzulande Energie, Strom, Wasser verbraucht und zudem noch auf Staatskosten beherbergt und verköstigt werden muss. Das trifft übrigens auch auf all die anderen Sozialasylanten zu, die täglich ins Land strömen.

Selbstverständlich wird auch die deutsche CO2-Bilanz von dem stetigen Zuzug nicht verbessert. Doch so lästige Fakten hat die einheimische Welterretter-Fraktion unter grüner Führung noch nie beirren können. Ihr Motto bleibt: Nur ein volles Land ist ein gutes buntes, möglichst maximal entgermanisiertes Land. Ist nicht genug Energie, Strom, Wasser und Geld da, dann teilen wir die Not halt gerecht auf unter den 50 Prozent, die drei Prozent des Volksvermögens haben.

Und die Weltenretter lassen die 49 Prozent, die 70 Prozent des Volksvermögens haben sollen und deshalb irgendwie Inflation und Sanktionsfolgen schultern müssen, dafür täglich arbeiten, auf dass die „Ortskräfte“ sowie Sozialasylanten versorgt werden können und das glückliche eine Bevölkerungsprozent im Besitz von fast 30 Prozent Volksvermögen gefälligst weiter in Ruhe gelassen wird.

Deutschland wird immer voller, aber wo ist das Problem?

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

