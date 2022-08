Von WOLFGANG HÜBNER | Wissen Sie, wer Nando Sommerfeldt ist? Es lohnt zwar nicht den Namen dieses Schreibers für „welt.de“ zu merken, aber zu berichten gibt es schon etwas über ihn. Sommerfeldt, dem Foto zufolge ein unrasierter Mittdreißiger, hat am Samstag bei dem Springer-Produkt einen Text im Bezahlteil mit der vielsagenden Überschrift: „Die obere Mittelschicht muss jetzt verzichten – weil sie es kann“ veröffentlicht und damit einen beeindruckenden Proteststurm aus ebendieser „oberen Mittelschicht“ entfacht.

Der Schreiber, auf die bereits oft genug missbrauchte Bezeichnung Journalist will ich besser verzichten, beginnt seinen Text so: „Die zusätzlichen Kosten für die steigenden Gas- und Strompreise werden so hoch, dass sie nun sogar Millionen Gutverdienern in diesem Land wehtun. Doch sollten sie deshalb ebenfalls vom staatlichen Energie-Entlastungspaket profitieren? Nein. Denn sie können es sich leisten.“

Selbstverständlich ist Sommerfeldt der Hauptgrund für den Energiekostenwahnsinn, nämlich die Sanktionen gegen den seit vielen Jahrzehnten absolut zuverlässigen Energielieferanten Russland, keine Silbe wert. Er ist schließlich ein systemtreuer Schreiber seiner Herren und der Milliardärin Friede Springer. Da er zu denjenigen, wie er darlegt, 20 bis 30 Prozent Deutschen gehört, die über ein Jahreseinkommen von 80.000 Euro und mehr verfügen, hält er es für vertretbar für diese Bevölkerungsgruppe (zugunsten der Ukraine und im Kampf gegen Putin) auch mal auf den familiären Jahresurlaub 2023 an südlichen Gestaden zu verzichten.

„Ein vertretbares Opfer für meine Familie und mich, finde ich.“ Denn „die drohende Energiekrise wird so teuer, dass dem Land eine historische gesellschaftliche Zerreißprobe droht. Da wäre es ein wichtiges Zeichen, wenn ‚die da oben‘ klar zugunsten ‚derer, da unten‘ auf staatliche Hilfen verzichten.“ Nun kann und will den Springer-Knecht niemand an finanziellen Opfern zugunsten irgendeiner Sache hindern. Doch wenn er tatsächlich gemeint haben sollte, damit bei den zahlenden, also mehrheitlich den der oberen Mittelschicht angehörigen Lesern von „welt.de“, auf zumindest einiges Verständnis zu stoßen, hat er sich total geirrt: Bislang fast 2000 Leser bekunden in teils drastischen Äußerungen ihren Unwillen, die Melkkuh der Irrsinnspolitik in Berlin zu werden.

Wenn das auch nur annähernd die Stimmung im Volk widerspiegelt, dann dürfen wir, Sommerfeldt inklusive, den turbulentesten Herbst und Winter seit Gründung der Bundesrepublik erwarten. Wir freuen uns drauf!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

