Von NADINE HOFFMANN | Ich wollte als Kind immer der Indianer sein, denn Cowboy kann jeder. Indianer waren die Harten, die ritten ohne Sattel, hatten gescheckte Pferde und konnten mit den Tieren reden. Unvorstellbar, dass eine Kindergärtnerin, Lehrerin oder gar die eigene Familie mit wichtigtuerischem Gehabe die kindliche Fantasie über diese „Indianer“ wie eine Fliege mit der Klatsche aus dem Leben strich.

Damals, mehr als 30 Jahre ist es her, gab es keine Cancel Culture oder eine drohende kulturelle Aneignung und auch keine Verwirrten, die sich an die Straße klebten. Es gab Westfernsehen mit John Wayne, den ich aber nie wirklich mochte, weil er die Zähne nicht auseinanderbekam.

Dass die amerikanischen Ureinwohner heute zu großen Teilen in Reservaten leben und nicht per se freundschaftlich verbunden mit einem Weißen gen Sonnenuntergang reiten, das erfuhr ich erst später. Und es machte mich betroffen. Ich würde sogar behaupten, gerade wegen der Freude sich als „Native American“ zu verkleiden, gerade wegen Winnetougeschichten und Indianerfilmen. Als ich während des Studiums dann einen „echten Indianer“ traf, da hatte ich Respekt. Noch dazu war auch er Biologe.

Jetzt haben wir 2022, und eine bunte Truppe kultureller Puritaner zündet alles zu Asche, was uneben daherkommt. Unter dem Deckmantel „kultureller Aneignung“ wird das glühende Schwert auf alle Sünder geschlagen, damit sie sich im großen Gewissen verlieren, damit ihr einziger Maßstab die politische Korrektheit sei, an der sie sich entlanghangeln. Wer Unsicherheit verbreitet, der hat Macht.

Ihre Agenda ist so primitiv wie schädlich. Sie merzen in ihrem Wahn aus, was Generationen von Kindern Freude bereitete. Wie armselig die Kinder- und Jugendliteratur wohl aussieht, wenn sie am Ende ihres Werkes angelangt sind. Allenfalls gibt es dann noch Bilderbücher für Dreijährige mit 73 Geschlechtern.

Wie weniger lebendig unser Wortschatz aussähe. Wir kennen keine Friedenspfeife mehr. Der größte Schwur, den wir als Knirpse schworen, den darf man nicht mehr schwören. Weil es die echten Indianer verletze. Tut es das? Hat einer von den Tugendfanatikern tatsächlich in hunderten Reservaten angefragt, was die Bewohner davon halten, dass Deutschland den Winnetou auf den moralischen Index setzt? Ich weiß nicht, was das Wort der Stämme für „verrückt“ ist, aber es würde wohl fallen.

Wer glaubt, mit Pippi Langstrumpf fängt es an und mit Winnetou wird es enden, der irrt. Die Hypermoralisten hören erst auf, wenn alles grauen Säcken gleich am Boden liegt und eingeebnet ist. Jedes Zurückweichen gibt ihnen Schwung, woanders weiter zu tilgen. Tom Sawyer vielleicht? Die Unendliche Geschichte oder die kleine Meerjungfrau. Nichts ist sicher vor ihnen. Das ist ein gefährlicher Flächenbrand, dem wir die ganze wahre Vielfalt der lebendigen Geschichten entgegenhalten müssen, indem wir um jeden Buchstaben kämpfen. Großes Indianerehrenwort.

(Nadine Hoffmann ist Sprecherin der AfD-Fraktion in Thüringen für Umwelt, Natur- und Tierschutz und Jugendpolitik)

