1. Keine Impfpflicht durch die Hintertür

Gesundheitsminister Lauterbach drängt die Bürger, sich immer wieder gegen Covid-19

impfen zu lassen. Der Nutzen bleibt unklar. Die AfD lehnt ein lebenslanges Impf-Abo ab.

Das gilt ganz besonders, da es sich um nur bedingt zugelassene Impfstoffe handelt, deren

Wirkmechanismen nicht in Gänze verstanden sind, die aber bisher zu unzähligen von

Gesundheitsschäden geführt haben.

Wohlweislich haben sich die Impfstoffhersteller daher von der Produkthaftung befreien

lassen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Impfstoffhersteller müssen verpflichtend den

Nachweis erbringen, dass gravierende Nebenwirkungen nahezu ausgeschlossen bzw.

der Schwere der Krankheit angemessen und damit vertretbar sind.

Vor diesem Hintergrund lehnt die AfD jede Diskriminierung von Personen ab, die auf

weitere oder jegliche Impfungen gegen Covid-19 verzichten wollen. Das gilt auch für den

Einsatz neuer und wenig erprobter Impfstoffe, die einem weiteren Experiment am

lebenden Menschen gleichkommen.

Obwohl mittlerweile eine Vielzahl von Impfnebenwirkungen und -schäden belegt sind,

werden sie von staatlichen Stellen ignoriert und heruntergespielt. Deshalb brauchen wir

zwingend eine Aufklärungskampagne über Impfschäden, damit Ärzten und Patienten

endlich reiner Wein eingeschenkt wird.

2. Keine unsinnige Masken- und Testpflicht

Wir lehnen jegliche Masken- und Testpflicht ab. Diese würde eine erneute Nötigung zur

Impfung darstellen.

Masken schützen erwiesenermaßen nur unzureichend vor Infektionen – das gilt für den

Träger wie für das Umfeld. Dafür enthalten sie Inhaltsstoffe, die den Träger bei

Dauergebrauch massiv schädigen können. Das gilt auch und ganz besonders für Kinder

und Jugendliche, die durch das dauerhafte Tragen von Masken in ihrer psychosozialen

Entwicklung beeinträchtigt werden. Übrigens darf laut Arbeitsrecht eine FFP2-Maske

ohnehin nur maximal eineinhalb Stunden am Stück getragen werden.

Jeder soll das Recht haben, eine Maske tragen zu dürfen – allerdings nur, wenn er über

Risiken und Gefahren vorab aufgeklärt wird.

Die AfD wendet sich auch gegen verpflichtende Coronatests bei Menschen ohne

Symptome. Diese Tests sind epidemiologisch und infektiologisch unsinnig. Sie dienen

einzig den wirtschaftlichen Interessen der Betreiber von Testzentren, laden zu Betrug ein

und verschlingen dabei Steuergelder und Krankenversicherungsbeiträge.

Hinzu kommt: Nach wie vor wird ein positiver PCR-Test fälschlicherweise mit einer

Infektion gleichgesetzt.

3. Keine willkürlichen Abstandsregeln

Abstandsregeln scheinen vor allem dem Verbot von legitimen Demonstrationen zu

dienen.

Im Entwurf zum neuen Infektionsschutzgesetz greift Lauterbach auf Begriffe wie

„Winterreifen“- und „Schneeketten“-Phasen zurück. Diese dokumentieren eine

hochgradig infantilisierte und ideologisierte Politik, die den Menschen die

Alternativlosigkeit der Regierungspläne vorgaukeln soll und diese harmlos darstellt.

Tatsächlich gibt die Gesetzesänderung den Ländern freie Hand bei der Wahl möglicher

totalitärer Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger.

Sogar der Evaluationsbericht des Bundesgesundheitsministeriums legt schonungslos

offen, dass es keine belastbaren Daten und Fakten gab, die die gravierenden Corona-

Maßnahmen hätten rechtfertigen können. Der Bericht bestätigt damit die Positionen der

AfD.

4. Lauterbach muss zurücktreten

Das neue Infektionsschutzgesetz will die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ohne

Masken nur noch frisch Geimpften ermöglichen und ist somit nichts weiter als der

Versuch, die im Bundestag mit klarer Mehrheit – unter Federführung der AfD –

abgeschmetterte Impfpflicht doch noch über die Hintertür einzuführen. Offenbar geht es

unter anderem auch darum, die in grenzenloser Verantwortungslosigkeit für Milliarden

von Steuergeldern eingekauften Impf-Seren an bzw. in die Bürger zu bringen.

Unsere Forderung: Karl Lauterbach muss als Minister zurücktreten. Er hat sich immer

wieder nicht nur als unfähig, sondern aufgrund seines Impf-Fanatismus auch als

gefährlich erwiesen.

Das Gesundheitswesen war zu keiner Zeit in Gefahr, überlastet zu werden. Hier knüpft

die Regierung wieder an eine alte Lüge an: Wenn es zu wenig Krankenhausbetten gibt,

dann nur, weil ein Abbau der Betten vom Staat subventioniert wird.

5. Im Zweifel für die Freiheit

Die Entscheidungskompetenz und Verfügungsgewalt über unsere Gesundheit liegen

zunächst bei jedem einzelnen Bürger. Allenfalls unsere nationalen Behörden und

Ministerien sollen hier zu unserem Schutz eingreifen dürfen. Eine Verlagerung auf

supranationale Organisationen (z.B. WHO) ohne eine demokratische Legitimierung

durch unsere Bürger kommt für uns nicht in Frage.

Die AfD möchte alle Mitbürger vor einem Experiment mit ungewissem Ausgang warnen

und bewahren und stattdessen die Freiheit und Selbstbestimmung wieder herstellen –

was in unseren europäischen Nachbarländern längst erfolgt ist.

