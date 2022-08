Seit Vietnam haben die USA keine so demütigende Niederlage erlitten wie beim fluchtartigen Abzug aus der afghanischen Hauptstadt Kabul im August letzten Jahres. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Einheiten der Bundeswehr, die seit Ende 2001 an der Mission zur Stabilisierung des afghanischen Staates beteiligt waren, das Land bereits verlassen.

Die Bilanz ihres Einsatzes: fast 20 Jahre militärische Absicherung und Ausbildungstätigkeit, 57 gefallene deutsche Soldaten und mindestens 17 Milliarden Euro Kosten. Uns hat man damals weismachen wollen, Deutschland werde am Hindukusch verteidigt.

Was sich aber als richtig herausstellte, war: Nicht die Afghanen kämpften für Deutschland, sondern die Deutschen für Afghanistan – für ein Afghanistan, das nicht lebensfähig war und unmittelbar mit dem Abzug des westlichen Militärs in sich zusammenbrach, damit genau diejenigen wieder übernehmen konnten, die 20 Jahre zuvor von der Macht vertrieben worden waren, die Taliban.

Im Nachhinein fragen sich viele, wofür diese 57 eigentlich gefallen sind und wofür zahlreiche andere deutsche Soldaten traumatisiert wurden. Dass die AfD frühzeitig gefordert hat, den ganzen Einsatz auf den Prüfstand zu stellen und einen geordneten Rückzug in die Wege zu leiten, wird vom Mainstream natürlich konsequent ausgeblendet (im Übrigen bahnt sich, unbemerkt von der Öffentlichkeit, das gleiche Desaster wie in Afghanistan derzeit in Mali an).

Eine kritische Bilanz des Afghanistan-Krieges wurde von deutscher Seite jedenfalls nie gezogen, weil man dann dem eigenen totalen Versagen hätte ins Auge blicken müssen. Stattdessen begann sogleich das nächste Drama mit der hochkochenden Diskussion um sogenannte Ortskräfte, also afghanische Mitarbeiter und deren Familien, die nach der erneuten Machtergreifung der Taliban um ihre Sicherheit besorgt sind.

Das deutsche Innenministerium hob sofort die „besondere Verantwortung“ für diese Menschen hervor. Das sogenannte Ortskräfteverfahren soll ihnen die sichere Ausreise aus ihrer Heimat und die Aufnahme in Deutschland ermöglichen. Was als überschaubare Liste begann, hat sich längst explosionsartig ausgeweitet, da nicht nur einzelne Ministerien, sondern auch die GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), die KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und verschiedene NGOs ihre jeweiligen Mitarbeiter ausfliegen lassen wollen.

Angaben des Auswärtigen Amtes zufolge sollen seit Mai 2021 rund 2000 ehemalige Ortskräfte nach Deutschland gekommen sein und ihre Familien mitgebracht haben, sodass insgesamt von 9000 Personen die Rede ist. Alternative Medien berichten jedoch von wesentlich höheren Zahlen.

Um sich Klarheit über Zahlen und Zusammenhänge zu verschaffen, die von deutscher Regierungsseite nicht ausreichend kommuniziert werden, machten sich die beiden AfD-Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff und Stefan Keuter im Juli zu einer durchs BKA gesicherten Reise nach Pakistan auf, um die dortigen mit Afghanen besetzten Flüchtlingslager zu besichtigen und sich vor Ort ein Bild von den Migrationsvorgängen zu machen.

Friedhoff dokumentierte diese Reise in einem Video-Tagebuch, das wir hier veröffentlichen. Wie die beiden AfD-Abgeordneten herausfanden, gehen derzeit bis zu fünf Flieger mit je über 200 angeblichen Afghanistan-Flüchtlingen wöchentlich nach Deutschland ab. Zur Klärung: „Ortskraft“ plus Kernfamilie bedeutet in der Praxis bis zu zwölf Personen!

In den eigentlichen Flüchtlingslagern, die bereits 1979 infolge der sowjetischen Invasion Afghanistans eingerichtet wurden und in denen die Menschen bereits in der dritten Generation leben, findet man hingegen keine „aktuellen“ Flüchtlinge, also niemanden, der wegen der erneuten Machtübernahme der Taliban dorthin gekommen ist. Es gibt dort kein Flüchtlingselend, das die Überführung von Menschen nach Deutschland oder Europa rechtfertigen würde!

Wieder einmal zeigt sich, dass schrankenlose Zuwanderung und die daraus folgende Auflösung der europäischen Kulturvölker der eigentliche Grund für den Menschentransfer aus dieser Region ist. Tatsächlich trafen die beiden Abgeordneten auf große Zustimmung bei hohen Beamten und einfachen Pakistanis, mit denen sie auf ihrer Reise sprachen: Das heutige Deutschland ist völlig aus dem Kurs geraten.

