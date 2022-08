Von WOLFGANG HÜBNER | Was hat sich Olaf Scholz von seinem öffentlichen Auftritt im brandenburgischen Neuruppin am Mittwoch eigentlich versprochen? Jubelnde Volksmassen, die demütig dankbar seinem Versprechen zuhören, sie ein wenig von den Lasten zu befreien, die seine Regierung mitsamt der gesamten politischen Klasse den Deutschen aufbürdet? Hat er wirklich nicht mit dem Protest derer gerechnet, die nun die Rechnung für den Wirtschaftskrieg gegen Russland zahlen müssen? Und glaubt der Kanzler etwa tatsächlich, die lautstarken Proteste gegen ihn seien nur das Werk von Rechten, Querdenkern und „Delegitimierern“ gewesen?

Dann dürfte er so falsch liegen wie der Chef des zum Systemschutz umgewandelten weltweiten Unikats „Verfassungsschutz“, Thomas Haldenwang (CDU). Der warnt nämlich davor, „dass eine radikalisierte Minderheit aus Rechtsextremisten, sogenannten Delegitimierern, Reichsbürgern und Verschwörungsgläubigen sich in Stellung bringt“. Was korrumpierte Großverdiener wie Haldenwang offenbar gar nicht mehr für möglich halten können: Ganz normale protestierende, wütende Bürger, denen Inflation und die sanktionsbedingten horrenden Mehrkosten für Energie, Heizung, Strom und Benzin jeden finanziellen Spielraum raubt oder sie sogar auf ein Existenzminimum reduziert.

Und was hat es mit Haldenwangs mehr als verdächtigen Gebrauch des Zungenbrechers „Delegitimierern“ auf sich? Das Korrekturprogramm meiner nagelneuen Word-Version registriert diesen Begriff als orthographischen Fehler. Leider handelt es sich dabei aber nicht nur um eine monströse Sprachvergewaltigung, sondern um einen staatlichen Kriminalisierungsversuch gegen alle, die es nicht legitim finden, auf ihre Kosten in einen fremden Krieg zu ziehen, weil Deutschlands Souveränität mal wieder restlos von US-Vasallen delegitimiert ist. Nirgendwo treiben übrigens so viele notorische „Delegitimierer“ unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ihr Unwesen wie in der jetzigen Bundesregierung und in den Redaktionen der Leitmedien.

Ja, sie alle haben offenbar eine Heidenangst vor den Volksprotesten gegen die beispiellosen politischen Zumutungen für viele Millionen Deutsche. Denn die Verursacher dieser Zumutungen wissen sehr gut, auf welch schwacher Grundlage ihre Legitimität beruht. Deshalb sollen die eigentlich so braven Deutschen schon mal vorsorglich gewarnt, eingeschüchtert werden und den Mut zum Protest verlieren. Die Haldenwangs und Faesers sind auch nur zu bereit, mit Polizei und Bundeswehrsöldnern jedes Aufbegehren zu zerschlagen. Aber sie werden hilflos sein, wenn dieser Widerstand gewaltfrei und massenhaft wird. Und genau das muss bald geschehen – ganz legitim!

