Wie lange ist es her, dass Sie eine Unternehmenswerbung oder irgendeine Werbung gesehen haben, in der ein weißes Paar mit weißen Kindern zu sehen war? Rassenmischung ist die Voraussetzung für Vielfalt, was ein Paradoxon ist, denn es bedeutet, dass es keine Vielfalt gibt, sondern nur eine Ansammlung brauner Menschen.

Die Werbung von Unternehmen besteht zunehmend aus einem schwarzen Mann mit einer weißen Frau oder einem weißen Mann mit einer asiatischen Frau oder manchmal einer hispanischen Frau. Die Chefs von Unternehmen und die Talkmaster im Fernsehen sind zunehmend Einwanderer, ebenso wie Regierungsbeamte, Entertainer und Polizisten. Weiße Menschen werden in allen sichtbaren Foren ersetzt.

Dasselbe geschieht an den Fakultäten der Universitäten und in der Kunst, wenn es sie überhaupt noch gibt. Wenn man ein Einwanderer ist, der auch gegen Weiße ist, erhöht das die Chance, als erfolgreicher Autor anerkannt zu werden.

Die Verdrängung der Weißen in den weißen Ländern ist eine Tatsache. Sie ist weit fortgeschritten, aber man darf sie nicht erwähnen, denn wenn man irgendetwas tut, um die Weißen vor ihrem beabsichtigten „Austausch“, einem Euphemismus für Vernichtung, zu verteidigen, beweist das, dass man ein rassistischer weißer Vorherrscher ist, der mit dem Rest seiner Artgenossen bald „eine ferne Erinnerung“ sein wird.

Moshin Hamid, ein echter Privilegierter, ein Einwanderer, der mit der Aufnahme in die Princeton University und die Harvard Law School belohnt wurde, hat gerade seinen fünften Roman veröffentlicht, The Last White Man. Kurz gesagt: Weiße Menschen hören auf zu existieren. Wir werden alle braun.

Die weißen Liberalen loben den Einwanderer natürlich in allen Medien dafür, dass er die Apokalypse beschreibt, die „von weißen Rassisten schon lange befürchtet wird“ und aus der „eine Welt nach der Rasse“ hervorgeht. Verstehen Sie das?

Wenn es mit den Weißen vorbei ist, ist es auch mit dem Rassismus vorbei, denn nur Weiße können rassistisch sein. Wenn Sie ein amerikanischer weißer Liberaler sind, ist es nicht rassistisch, wenn Antifa und Black Lives Matter weiße Geschäfte plündern und weiße Geschäftsviertel in amerikanischen Städten niederbrennen. Das ist nur eine Wiedergutmachung für den weißen Rassismus.

Der in Pakistan geborene Hamid wird von den Medien mit Lobeshymnen überschüttet, weil er eine Geschichte erzählt, die vor einem halben Jahrhundert von Jean Raspail in „Das Heerlager der Heiligen“ erzählt wurde. Der Unterschied besteht darin, dass Hamid, der über Princeton und Harvard im weißen Amerika willkommen geheißen wurde, ebenso wie seine Rezensenten, das Verschwinden aller weißen Ethnien gutheißt, während Raspail darin die Zerstörung einer Kultur und ein Schrumpfen der Vielfalt sah.

Die Weißen als die gehirngewaschenen, dummen, unglücklichen, unbekümmerten Narren, die sie sind, haben nicht begriffen, dass „Vielfalt“ bedeutet, dass die weißen Rassen ausgelöscht werden. Nach der Einwanderungspolitik weißer ethnischer Staaten zu urteilen, zieht eine Mehrheit der Weißen ihre Auslöschung vor, wenn die Demokratie tatsächlich regiert…

(Fortsetzung des Artikels und weitere Links auf Englisch mit anderen Autoren, die Weiße hassen, hier! Übersetzt mit DeepL.com.)

