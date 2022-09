Die Bürgerbewegung Pax Europa macht dieses Wochenende mal wieder Station in NRW. Am Freitag waren Michael Stürzenberger und sein Team in Bergisch Gladbach bei Köln unterwegs (Video hier), an diesem Samstag im nahegelegenen Wuppertal. Und wie immer, wenn seriös und offen über den Politischen Islam aufgeklärt wird, sind radikale Moslems und Linksextreme nicht weit entfernt und versuchen die Kundgebung zu stören. Ab 13 Uhr geht es heute los – es überträgt wie immer EWO-Online.

Like