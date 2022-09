Der Bundestagsabgeordnete Robert Farle (AfD), beratendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, sprach am Donnerstag im Bundestag in der Debatte zu den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS).

Worum geht es?

Bei der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie handelt es sich um die nationale Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (VN) mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen.

Der Einfluss dieser globalen Agenda auf politische Entscheidungen, insbesondere in der westlichen Hemisphäre, ist immens und darf keinesfalls unterschätzt werden. Man kann mühelos feststellen, dass diese Agenda das Regierungshandeln vieler Staaten seit vielen Jahren bestimmt.

Hierbei setzt die Agenda 2030 sozusagen den Rahmen, in dem sich gewählte Regierungen bewegen sollen und dürfen. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung wird an verschiedenen Stellen auf die Agenda 2030 Bezug genommen:

„Wir richten unser Handeln an der Agenda 2030 der VN mit ihren Nachhaltigkeitszielen (SDG) und einer werteorientierten Entwicklungspolitik aus.“

Aber auch auf Länderebene scheint man sich der Agenda 2030 verpflichtet zu fühlen. So auch die Schwarz-Rot-Gelbe Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt. Hier ein Auszug aus dem Koalitionsvertrag:

„Die Koalitionspartner stellen fest, dass das Land bereits heute den Großteil seiner Ausgaben zur Transformation der Wirtschaft, der Gesellschaft und des Landes für mehr Nachhaltigkeit im Sinne der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN) aufwendet. Ebenso orientiert sich die aktuelle Nachhaltigkeitsstrategie des Landes an den Nachhaltigkeitszielen der UN – wie zum Beispiel der Erprobung neuer Ansätze des Gender Budgeting bei geeigneten Fördermaßnahmen.“

Es gibt verschiedene Bezeichnungen – Agenda 2030, Great Reset, Große Transformation, Stakeholder-Kapitalismus oder Green-Deal, doch der Sachverhalt bleibt der gleiche.

Es geht letztlich um den totalen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung einer CO2-gesteuerten ökosozialistischen Planwirtschaft, die von nichtgewählten Technokraten (wie bspw. Ursula von der Leyen) in supranationalen Organisationen (wie der EU, oder den VN) zentral verwaltet werden soll, während im Hintergrund Großkonzerne und Milliardäre die Fäden ziehen können.

Das alles ist zutiefst undemokratisch, aber es erklärt, wieso sich die Politik in den letzten dreißig Jahren trotz einiger Regierungswechsel in den Grundsätzen nicht geändert hat. Es erklärt auch, weshalb die CDU die Frauenquote beschlossen hat oder warum inmitten von Energiekrise und Krieg die Randerscheinung Transsexualität zum gesellschaftlich-relevanten Thema aufgeblasen wird und Staatsmedien anfangen, grammatikalisch falsches Gender-Deutsch zu sprechen.

Bei vielen Bürgern hat sich in den letzten Jahren der Eindruck verfestigt, DIE GRÜNEN würden die Agenda setzen und CDU, SPD, etc. vor sich hertreiben, und dass das eben der mediale Zeitgeist sei, der den GRÜNEN in die Karten spielt. Tatsächlich aber haben DIE GRÜNEN schlicht von Beginn an diese ökosozialistische Agenda eins zu eins in ihre Parteiprogramme übernommen.

In den 1970er Jahren war es der Club of Rome, der mit den angeblichen „Grenzen des Wachstums“ den Grundstein legte. Damals ging es noch nicht um CO2, sondern um schmutzige Schwefel-Abgase und die Angst vor Kernkraftwerken. Mal drohte das Waldsterben, ein anderes Mal die Eiszeit, heute ist es die Klimaerwärmung. Die Bedrohungslagen wechselten, die Mission blieb dieselbe: Die Rettung des Planeten! Vor wem? Auch das hat sich nicht verändert: Vor dem Menschen natürlich, der angeblich zu viele Ressourcen verbrauche und sich zu schnell vermehren würde.

Schon der Club of Rome war eine Clique von Multimillionären. Heute sind es die Milliardäre des Weltwirtschaftsforums, die die Agenda setzen, die dann von willfährigen und handverlesenen Politkarrieristen umgesetzt werden. Stichwort Young Global Leaders.

CDU und FDP stehen vor dem Problem, ihren Wählern Wahlprogramme verkaufen zu müssen, die sie nach den Wahlen gar nicht einlösen können, weil sie Teil des Machtsystems sind und es bleiben wollen. Aber konservative Werte und freiheitliche Marktwirtschaft vertragen sich nicht mit den Vorstellungen der Globalisten.

Man erinnere sich nur an Angela Merkels Ausspruch: „Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann.“

Die AfD sollte sich tunlichst davor hüten, Teil dieses Systems sein zu wollen und ihre inneren Widerstände gegen Masseneinwanderung und Klimareligion aufzugeben, um koalitionsfähig zu werden. Das wäre ihr Ende als glaubwürdige Oppositionspartei, die sich nicht für globalistische Konzerninteressen, sondern für die Interessen der deutschen Bürger einsetzt.

