Von WOLFGANG HÜBNER | In diesen Tagen bekommen viele Menschen von über 60 Jahren Post von ihrer jeweiligen Krankenkasse. Darin enthalten ist ein Brief des Bundesministeriums für Gesundheit, unterzeichnet mit „herzlichen Grüßen und den besten Wünschen“ von „Ihr Gesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach“. Dem Schreiben zufolge ist es ihm „ein besonderes Anliegen“, dass die Empfänger seines mit freundlicher Hilfe der Krankenkassen übermittelten Briefes „gut durch den Herbst und Winter kommen“. Unter dieser Bundesregierung die zwei Jahreszeiten einigermaßen heil zu überstehen, wird schon alles andere als einfach sein. Doch damit es nicht noch zusätzlich schwierig wird, hat Doktor Lauterbach für das deutsche Millionenheer der Senioren einen nicht allzu überraschenden Rat: Lassen Sie sich impfen, gerne auch zum vierten Mal, eigentlich sogar immer wieder.

Denn, so schreibt Doktor Lauterbach, Impfstoff ist genug da, sogar kostenlos. Und es ständen „in diesem Herbst an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe zur Verfügung, die gegen diese Varianten besonders wirksam sind“. Da ist sie also wieder, die moderne bun(t)esdeutsche Dreifaltigkeit: Virus, Lauterbach und Biontech. Für dieses unverwüstliche Trio, die mit Abstand profitabelste Zugewinngemeinschaft der Republik, wird parallel zu dem Schreiben nun in allen Systemmedien so eifrig wie bereitwillig die Trommel geschlagen. Prompt ist schon wieder von bedrohlichen Inzidenzen und überfüllten Krankenstationen die Rede, wird Maskenpflicht in Innenräumen propagiert, werden Angst und Panik geschürt. Natürlich alles nur aus tiefer Sorge um das Wohl der von Inflation und Energiesorgen arg gepeinigten Untertanen.

Schließlich sind die lästigen letzten Wahlen 2022 in Niedersachsen recht glimpflich fürs Parteienkartell ausgegangen, auch wenn die über zehn Prozent für die impfkritische AfD schon als etwas störend empfunden werden. Doch hat sich gerade bei diesen Wahlen gezeigt, wie sehr die Alten gebraucht werden, um die Machtverhältnisse in Deutschland unverändert zu lassen. Je ängstlicher diese entscheidende Wählergruppe ist, desto besser für die Herrschenden. Und mit was lässt sich unter den Senioren besser Angst verbreiten als mit dem todbringenden Virus? Denn wie der Bundesdoktor Lauterbach so rührend besorgt schreibt: „Nach wie vor ist es gefährlich, an dem Virus zu erkranken“.

Allerdings tröstlich zu wissen: An der Politik von Scholz, Baerbock oder Habeck kann man unheilbar leiden, doch nicht am Virus und Lauterbach: Da hilft einfach die nächste Spritze von Biontech!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

