Von DR. JÖRG SCHIERHOLZ* | Kriege müssen finanziert werden – und lohnen sich immer für eine kleine Elite. In welchem Maße dies seit Jahrhunderten geschieht und welche Mechanismen in Politik, Gesellschaft und Medien wirken, ist Gegenstand des neuesten Buches von Wolfgang Effenberger.

Von der ersten globalen militärischen Auseinandersetzung, dem Siebenjährigen Krieg in Europa und dem amerikanischen Kontinent bis zur Agenda 2030, wird der Einfluss unterschiedlicher, meist demokratisch nicht legitimierter Seilschaften auf die Transformation von Gesellschaft, Frieden und Freiheit analysiert. Wer wissen will, wie die mündige „Zivilgesellschaft“ zum Nutzen superreicher Cliquen manipuliert wird, findet in diesem Buch viele, durch akribisch herausgearbeitete Quellen belegte Zusammenhänge, fernab simpler Verschwörungstheorien.

Wolfgang Effenberger war Bundeswehroffizier im Bereich des von den USA vorbereiteten „atomaren Gefechtsfeldes“ in Europa und studierte Politikwissenschaften sowie Lehramt im Bereich Bauwesen/Mathematik. Seit mehr als 20 Jahren publiziert er Bücher und Artikel zur jüngeren deutschen Geschichte wie beispielweise die „Wiederkehr der Hasardeure“ (2014, Co-Autor Willy Wimmer) und das „Schwarzbuch EU & NATO“ (2020).

Wie mit Hilfe angelsächsischer Zahlungen Friedrich der II. von Preußen in die Lage versetzt wurde, den Siebenjährigen Krieg zu beginnen, um damit die kontinentaleuropäischen Militärkräfte Frankreichs, Spaniens, Russlands und Österreichs zu binden und die britische Expansion in Asien, Amerika und im Orient abzusichern, ist ein interessantes, kaum bekanntes Detail der Geschichte, wie geschickt angelsächsisches Kapital seit jeher agierte. Als England seine kolonialen Ziele fast erreicht hatte, wurden die Zahlungen an Preußen eingestellt. Nur durch glückliche Umstände entkam Preußen der vollständigen Vernichtung. Vom amerikanischen Bürgerkrieg, der gezielten Eliminierung der amerikanischen Urbevölkerung und dem Aufstieg superreicher Magnaten wie du Pont, Morgan, Rockefeller, Carnegie und Vanderbilt und deren enge Verbindung zu Politik, Geheimdiensten, Militär und Medien wird die Geschichte des modernen, beweglichen Kapitals neu erzählt.

Aufschlussreich ist die Darstellung der von einer kleinen Elite geplanten kriegerischen Auseinandersetzung gegen die europäischen Mittelmächte Deutschland/Österreich, deren Finanzierung über US-Kapital, der dadurch notwendigen Gründung der amerikanischen Zentralbank FED und die Torpedierung deutscher Friedensangebote Mitte des ersten Weltkriegs. Die traumhaften Gewinne großer US-Konzerne durch den Krieg und die Aufarbeitung der Verstrickung dieser Konzerne in das Kriegstreiben wurden später vom amerikanischen Kongress untersucht (Nye-Committee).

Es wurde belegt, wie die Außenpolitik manipuliert wurde und die USA in den Krieg getrickst wurden. Die Profiteure von Krieg und Krisen wurden in der berühmten Lithographie „Kaufleute des Todes“ verewigt. Trotz eindeutig belastender Fakten wurde in den USA niemand der „Merchants of Death“ zur Rechenschaft gezogen; dem Untersuchungsausschuss wurden die Mittel gestrichen. Die durch US-Kredite abgesicherten deutschen Reparationszahlungen führten aufgrund der sofortigen Rückzahlung aller Kredite nach dem Finanzcrash 1929 zu dem katastrophalen Wirtschaftseinbruch, Massenarbeitslosigkeit und Hunger in Deutschland, welches letztendlich Hitlers Faschismus ermöglichte.

Sowohl mit dem 3. Reich als auch dem Klassenfeind Sowjetunion wurden von den US-Multis gute Geschäfte gemacht; noch bis in die Mitte des 2. Weltkrieges auch mit „Hitlerdeutschland“. Es störte kaum, dass die vom US-Kapital geförderten industriellen Großprojekte in der Sowjetunion nicht mit enthusiastisch jubelnden Kommunisten, sondern durch die Perfektionierung des Gulag-Systems mit mehr als 20 Millionen Sklaven und vier Millionen Toten realisiert wurden.

Die Verbindungen der Bush-Dynastie mit dem angelsächsischen Geldadel, dem NS-Geldadel, die Verbindungen und Bedeutung wichtiger Gremien wie die trilaterale Kommission und das Council of Foreign Relations sowie die Arbeit in der CIA werden im Zusammenhang als Transmissionsriemen für die US-Eliten erklärt.

Der Marshall-Plan, der National Security-Act und auch der Krieg gegen den selbst geschaffenen Terror werden erläutert. Typische imperiale „Arbeitsweisen“, berichtet vom “Economic Hit Man“ 2004, ein Bestseller zu der Zeit, sowie die globalen Ölinteressen werden hier transparent gemacht.

Der Leser erhält Einblick in die Vernetzung der Nachrichtenagenturen mit dem Großkapital, die Rolle und Finanziers global agierender NGOs wie z.B. Campact sowie der Rolle der Philanthropen Bill Gates und George Soros. Auch die neueren Entwicklungen wie die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg werden unter dem Gesichtspunkt Nutzen für die Machteliten analysiert.

Jeder Krieg ist ein Verbrechen – wer ihn beginnt, ist leicht auszumachen – wer oder was ihn letztendlich ausgelöst hat, bleibt häufig viele Jahre verborgen. Wer neugierig ist und keine Scheu vor einem dicken, faktenreichen Buch hat, wird mit dem neuesten Werk von Wolfgang Effenberger bestens informiert.

*Im Original in leicht veränderter Form erschienen in der Jungen Freiheit Nr 42/22

