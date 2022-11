Am Freitag wurde über den Haushaltsplan 2023 des Wirtschafts- und Klimaministeriums von Robert Habeck beraten. Die Debatte dümpelte in vorhersehbarer Art und Weise vor sich hin, bis der inzwischen fraktionslose Robert Farle, der der Alternative für Deutschland als aktives Mitglied jedoch weiterhin die Treue hält, einen fast schon revolutionären Redebeitrag ablieferte, um den Grünen die Maske vom Gesicht zu reißen.

Die Kritik an den Grünen, insbesondere an Robert Habeck, wächst mit jedem Tag und damit auch die Zahl seiner Kritiker. Beispielsweise fährt der geschasste Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt mit seinem neuen Youtube-Format „Achtung Reichelt“ fast täglich neue Angriffe gegen die gründominierte Regierungspolitik.

Der Tenor dieser Kritiker folgt dabei meist folgenden Erklärungsmustern: Die Grünen-Minister und Bundestagsabgeordneten sind einerseits Nichtskönner und Studienabbrecher, die in ihrem Leben noch nie richtig gearbeitet haben und somit einfach keine Ahnung haben – oder aber es handele sich bei den Grünen um fanatische Ideologen, sonst würden sie beispielsweise in Zeiten einer Energiekrise über AKW-Abschaltungen gar nicht erst nachdenken. Die dritte Erklärungsoption lautet: „Wir werden von Verrückten regiert“ – Zitat Julian Reichelt. Ersteres mag angesichts der Lebensläufe zahlreicher grüner Bundestagsabgeordneter zwar zutreffen, dass sie jedoch alle kollektiv geisteskrank sind, ist eher unwahrscheinlich. Noch größer aber ist der Irrtum, dass es sich bei Robert Habeck, Annalena Baerbock oder Katrin Göring-Eckhardt um radikale Ideologen handeln würde. Es ist geradezu ein fundamentaler Irrtum!

Ideologen zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie, koste es was es wolle, an ihrer Ideologie festhalten. Davon kann bei den Grünen aber keine Rede sein. Die Wandlung von der pazifistischen Antikriegspartei, auf deren Wahlplakate im September 2021 noch „Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete“ zu lesen war, hin zu regelrechten Kriegshetzern, vollzog sich innerhalb nur weniger Wochen. Die gleiche Ideologiefreiheit beweisen sie aktuell in der Energiepolitik.

Wenn, wie die Grünen es behaupten, das CO2 das größte Übel der Menschheit sei, das für den baldigen Weltuntergang sorge, wieso schalten sie dann die emissionsfreien Kernkraftwerke ab und lassen stattdessen bereits vom Netz genommene Kohlekraftwerke wieder hochfahren?

Die Antwort ist: In den Parteispitzen der Grünen in Bund und Ländern sitzen weder Irre noch Ideologen, sondern Agenten, oder etwas vorsichtiger formuliert, Handlanger, die Interessen vertreten – nicht zuletzt ihrer persönlichen.

Wenn das von den Oppositionskräften von links bis rechts bis libertär nicht endlich begriffen wird, wie sollten sie dann jemals erfolgreich sein?

Den Grünen und ihrer „Großen Transformation“, die im Übrigen auch von den korrumpierten Altparteien mitgetragen wird, mit rationalen Argumenten entgegenzutreten, ist in etwa so aussichtsreich, wie einen Dieb vom Diebstahl abzuhalten, indem man ihn davon überzeugt, dass Diebstahl ein Verbrechen darstellt und man auf verbrecherischen Grundsätzen keine Gesellschaft aufbauen könne.

Das ist schon klar, denn auch Diebe wollen nicht beklaut werden. Hier geht es aber um etwas anderes, nämlich um Sonderrechte Einzelner zum Zwecke der persönlichen Bereicherung auf Kosten einer Mehrheit, die sich an Recht und Gesetz hält – oder anders formuliert, über keine Sonderrechte verfügt oder keine Möglichkeiten hat, sich diese für sich selbst herausnehmen zu können.

Vor diesem Hintergrund ist der Redebeitrag von Robert Farle ein Meilenstein in der Problemanalyse.

Der Kern Farles Analyse lautet zusammengefasst: Milliardäre rauben die Bevölkerungen über die staatlichen Gewaltmonopole, derer sie sich durch Unterwanderung von Ministerien bemächtigt haben, systematisch über den Vorwand herbeigeredeter oder künstlich herbeigeführter Krisen aus.

Gekaufte Wissenschaft. Finanzierte Lobbyorganisationen. Gekaufte Straßenaktivisten. Am Ende stehen gekaufte Politiker, die dann für die große Umverteilung von unten nach oben sorgen. Dabei handele es sich um ein Geschäftsmodell, das mit den identischen Methoden bei der Corona-Pandemie mit den Impfstoffbestellungen wie beim menschengemachten Klimawandel mit anschließender Energiewende-Umverteilungspolitik angewendet würde.

Als Belege führt Farle in seiner Rede einige Beispiele an (die Liste ließe sich beliebig erweitern):

Dem Schlepperbündnis „United4Rescue“ wurden zwei Millionen Euro aus dem Einzelplan des Grün-geführten Außenministeriums von Annalena Baerbock bewilligt, deren Vorsitzender, Thies Gundlach, der Lebensgefährte von Katrin Göring-Eckardt ist.

Annalena Baerbock hat die US-amerikanische Ex-Chefin von Greenpeace International, Jennifer Morgan, zur Staatssekretärin im Auswärtigen Amt gemacht.

„Enger Baerbock-Mitarbeiter wird RWE-Cheflobbyist“ (t-online.de, 01.11.2022)

Robert Habeck hat fast die komplette Spitzenriege seines Ministeriums gegen GRÜNE-Parteigänger und Lobbyisten ausgetauscht. Für sein Ministerium hat er 28(!) neue Planstellen mit Topbesoldung geschaffen.

„Bundesministerien stellten mindestens 19 NGO-Mitarbeiter ein“ (tichyseinblick.de, 27.10.2022)

Patrick Graichen, der ehemalige Direkter der Lobbyorganisation „Agora Energiewende“, die 2012 vom grünen Ex-Staatssekretär Rainer Baake gegründet wurde, hat Habeck zum Staatssekretär ernannt. Die Schwester dieses Herrn Graichen, Verena Graichen, ist Ehefrau des ehemaligen Bundesgeschäftsführers der Grünen, Michael Kellner. Diesen Herrn Kellner ernannte Habeck zum parlamentarischen Staatssekretär. Verena Graichen arbeitet beim Öko-Institut und ist stellvertretende Vorsitzende beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), wo auch der Bruder Jacob Graichen arbeitet. („Energiewende als Familienprojekt“ taz.de, 19.12.2021)

Lobbyorganisationen wie die Agora Energiewende werden von Milliardären und Hedgefonds-Managern wie Christopher Hohn finanziert, der gleichzeitig auch „Extinction Rebellion“ unterstützt (manager-magazin, März 2022)

Helga Bartsch war zuletzt für Blackrock tätig. Jetzt macht sie Habeck zur Chefökonomin des BMWK. Dort kann sie dafür sorgen, dass die staatlichen Investitionsprogramme zur Umsetzung der Energiewende in die richtigen Taschen fließen. (SPIEGEL-ONLINE, „Bekämpfung der Energiekrise – Ehemalige Blackrock-Ökonomin wechselt ins Wirtschaftsministerium“, 15.11.2022)

„Klima-Kleberin bekommt für Protest Geld aus Deutschland. Auch in Österreich kleben die Mitglieder der „Letzten Generation“ ihre Hände mit Sekundenkleber auf Fahrbahnen und bringen den Verkehr zum Erliegen. Aktionen, für die die Aktivisten angeblich bezahlt werden, wie jetzt Aktivistin Caroline Thurner dem österreichischen Magazin „ profil.at “ erzählt hat. Sie selbst und weitere Klima-Kleber schreiben den Angaben zufolge nach ihren Aktionen Rechnungen und reichen diese beim „Climate Emergency Fund“ ein. „Reiche Leute“, die „ein schlechtes Gewissen haben“, würden in diesen Fonds einzahlen, so die Aktivistin.“ (FOCUS-ONLINE, 17.11.2022)

Job-Angebote für „Klima-Aktivisten“

„US-Milliardäre finanzieren Klima-Radikalos“ (BILD-ONLINE, 09.11.2022)

Ob man Farles Analyse des von ihm beschriebenen Geschäftsmodells am Ende zustimmt oder nicht – die Fakten, die er zur Untermauerung seiner Thesen anführt, sind jedenfalls gut belegt und für jeden nachprüfbar. Stichhaltiger als die Erklärung „Wir werden von Verrückten regiert“ ist sie allemal.

