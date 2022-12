Nach der sehr erfolgreichen Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) am Freitag in Köln (PI-NEWS berichtete) zieht das unermüdliche Team um die Hauptredner Michael Stürzenberger und Kian Kermanshahi heute bei Minustemperaturen 40 km weiter südlich in die frühere Bundeshauptstadt Bonn. Der Kundgebungsort hat sich dabei vom ursprünglich geplanten Marktplatz auf den Remigiusplatz in der Innenstadt geändert. PI-NEWS-Leser aus Bonn und Umgebung sind herzlich eingeladen, durch ihre Präsenz das Anliegen der Islamaufklärung zu unterstützen und den Abschluss der BPE-Aufklärungstour 2022 durch Deutschland mitzufeiern. Der Livestream von 13 bis 18 Uhr kommt wie immer von EWO Online, aber auch PatriotOnTour und der „Hamburger Junge“ streamen vor Ort. UPDATE 13 Uhr: Der BPE wurde wohl untersagt, Lautsprecher zu benutzen.

» Hier kann man Mitglied werden bei der Bürgerbewegung Pax Europa

