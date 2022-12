Die Ampel will, dass Ausländer jetzt ganz schnell eingebürgert werden – bei der Aktuellen Stunde dazu am Donnerstag im Bundestag rechnet der AfD-Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio mit der Regierung ab. Sprachkenntnisse sind nicht mehr in jedem Fall nötig, auch eine Integration generell wird nicht abverlangt – der kaum getarnte Hintergedanke dieser Initiative ist, eine neue Wählerschaft zu akquirieren, auf die die linken Parteien hoffen können. Aber auch das pseudo-oppositionelle Aufbäumen von Union und FDP ist nicht glaubwürdig: Die FDP hat diese Pläne, die genau so im Koalitionsvertrag stehen, bei Eintritt in die Regierung bereits mitgetragen, und die Union ist mit der Merkel-Politik der eigentliche Wegbereiter dieses Einbürgerungsvorstoßes. Allein die AfD betreibt als einzige Partei eine alternative Politik für Deutsche!

