Die ARD vernebelt weiterhin die Tatsache, dass ein Großteil der Täter der Silvester-Krawalle nicht deutscher Herkunft ist. Der folgende Fall zeugt eindrücklich davon: Die Redaktion der „Tagesthemen“ hat die Ausführungen des Berliner Feuerwehrmanns Baris Coban schlichtweg zensiert! Der mutige Kommentar von BILD-Politik-Redakteur Sebastian Geisler – in der Redaktion sonst eher ein Mann der zweiten Reihe – bringt das gesamte Dilemma des Öffentlich-Rechtlichen auf den Punkt und wird früher oder später dazu führen, dass ARD & Co. sich so immer weiter selber delegitimieren und am Ende auch selbst abschaffen werden.

