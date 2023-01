Von M. SATTLER (Teil 2) | Im ersten Teil dieser Serie über die Hintergründe der Kehrtwende der Grünen vom Pazifismus hin zum Militarismus zeigten sich Zweifel an der üblichen Erklärung, die Grünen hätten schlicht „gelernt“. Dummheit und späte Erkenntnis erst nach dem Eintritt vorhersehbarer Katastrophen mag zwar mit Blick auf die weltfremde Anhängerschaft der Grünen durchaus eine Rolle spielen. Für die befremdliche neue Kriegsbegeisterung der Grünen lassen sich aber auch eine ganze Reihe ideologischer Gründe anführen.

Wem das Argument der Dummheit und späten Einsicht als intellektuell zu seicht erscheint, wird daher eher dem zweiten Erklärungsansatz für die neue grüne Kriegsbegeisterung zuneigen: der Einschätzung, der neue grüne Militarismus sei tatsächlich kein Gegensatz, sondern bilde eine nahtlose Fortführung gewohnter grüner Politik, da die Grünen in Wahrheit nie eine pazifistische Partei gewesen seien. Für diese Deutung spricht vor allem die historische Tradition der Grünen als in erster Linie autoaggressiver Selbstzerstörungspartei, die bis heute angetrieben wird vom zivilisationsfeindlichen Maoismus der 68er. Der antizivilisatorische Selbsthass als politisches Grundmuster dieser Partei erklärt dabei nicht nur die radikalen, stets autoaggressiven innenpolitischen Forderungen der Grünen – Zerstörung der Energieversorgung als Grundlage von Wirtschaft und Wohlstand, kulturrevolutionäre Selbstzerstörung durch Massenansiedlung feindseliger, gewaltaffiner Kulturträger aus dem Ausland –, sondern auch ihre außenpolitische Linie.

Grüne Verfechter maoistischer, antizivilisatorischer Selbstzerstörung

Aus diesem Blickwinkel betrachtet – die Grünen als traditionelle Verfechter maoistischer, antizivilisatorischer Selbstzerstörung –, vollzogen die Grünen nach dem russischen Einmarsch keineswegs eine geistige Kehrwende vom Pazifismus hin zum Militarismus, sondern sie waren schon seit jeher eine latent militante, gewaltbereite Partei, die ihre angebliche Gewaltfreiheit sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik nie als wirkliches Grundsatzprinzip ansah, sondern immer nur taktisch einsetzte: Schon die angebliche Antikriegs- und Anti-NATO-Haltung der Grünen in ihrer Gründungszeit der 80er Jahre zielte diesem Verständnis nach tatsächlich nie auf einen gewaltlosen Ausgleich mit der Sowjetunion, sondern in erster Linie autoaggressiv auf eine Schwächung des damaligen Westens als Verkörperung von Zivilisation und Nichtkommunismus.

Dieses Muster, in maoistischer, kulturrevolutionärer Tradition der 68er stets auf Seiten der Antizivilisation zu stehen, setzt sich durch alle Jahrzehnte grüner Parteigeschichte wie ein roter Faden fort: Nach dem Einmarsch Saddam Husseins 1990 in Kuwait, der schon damals einen völkerrechtlichen „Lerneffekt“ hätte auslösen können, vertraten die Grünen nur deshalb weiter ihre angeblich pazifistische Linie, weil ihr „Kein Blut für Öl“ dem barbarischen Diktator Saddam Hussein als Gegenspieler des zivilisierten Westens politisch und militärisch nützlich war. Demgegenüber war die Bombardierung Serbiens 1999 aus Sicht der Grünen wünschenswert, weil die mittels Bombardement durchgesetzte – von der UNO übrigens bis heute nicht anerkannte – Unabhängigkeit der serbischen Provinz Kosovo den Islam als zivilisationsfeindliche Ideologie in Europa stärkte: Wäre umgekehrt Serbien ein islamisches Land gewesen und der Kosovo christlich, hätten die Grünen eine Bombardierung Belgrads niemals zugelassen.

Grüne unterstützen in Kriegen immer die zivillisationsfeindliche Seite

Die somit keineswegs wankelmütige, sondern sich selbst stets treu bleibende Haltung, in militärischen Konflikten immer die zivillisationsfeindliche Seite zu unterstützen, prägt die Grünen auch im aktuellen Ukraine-Konflikt. Tatsächlich geht es im derzeitigen Konflikt ja gar nicht um das Völkerrecht: Würde das Völkerrecht nur irgendeine Rolle in westlichen Überlegungen spielen, hätte der Westen schon seit Jahrzehnten Sanktionen gegen die Türkei verhängt, die seit ihrem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg den Norden der Insel Zypern schon 49 Jahre lang illegal besetzt hält. Das Beispiel Zypern zeigt daher sehr deutlich: Mit dem Völkerrecht hat der aktuelle Stellvertreterkrieg zwischen dem sogenannten „Westen“, d.h. dem amerikanischen Einflussraum, und Russland, der mit ukrainischem Blut ausgefochten wird, nichts zu tun.

Sehr viel zu tun hat der aktuelle Krieg aber mit der in der politkorrekten westlichen Elite vorherrschenden Wahrnehmung Russlands als einem ideologischen Gegner. Russland bildet heute das einzige Land der Welt mit indigen-europäischer („weißer“) Bevölkerung, das sich dem im amerikanischen Einflussraum seit über 50 Jahren gepflegten, ebenfalls im zivilisationsfeindlichen Maoismus der späten 60er Jahre verwurzelten kulturrevolutionären Selbsthass als prägender innenpolitischer Ideologie verweigert. Im Unterschied zu allen anderen von indigenen Europäern bewohnten Teilen der Welt – Europa, Nordamerika, Australien, allesamt unter amerikanischem Einfluss –, stellt Russland die eigene Kultur und Geschichte nicht infrage und betreibt keine aktive Umvolkungspolitik.

Kulturrevolutionärer Russland-Hass

Ganz im Gegenteil: Man ist in Russland ohne Wenn und Aber stolz, Russe zu sein – in keinem anderen von indigenen Europäern bewohnten Land der Erde ist den dort lebenden Europäern bzw. den Nachfahren europäischer Migranten heute noch ein derartiges Selbstbewusstsein gestattet. Diese Wahrnehmung, dass sich Russland trotz seiner „weißen“ Bevölkerung der im amerikanischen Einflussraum vorherrschenden kulturrevolutionären Selbsthassideologie entgegenstellt, erklärt bekanntlich auch die teils großen Sympathien, die Russland heute in eher nationalkonservativen Kreisen des Westens zuteil werden. Diese Sympathien nationalkonservativer Kreise finden ihr Spiegelbild im geradezu psychotischen Russland-Hass des gegnerischen, also linksgrünen, politkorrekt-kulturrevolutionären Spektrums.

Aus einem solchen politischen Blickwinkel betrachtet, haben die deutschen Grünen als jahrzehntelange Frontkämpfer westlichen, indigen-europäischen Selbsthasses auf die eigene Kultur und Zivilisation also keineswegs ihre Meinung geändert. Ganz im Gegenteil: Sie sind ihrer maoistischen, autoaggressiven Tradition weiterhin treu und stehen wie immer auf Seiten der heute von den politkorrekten Eliten der USA verkörperten kulturrevolutionären Selbstzerstörung.

Im Unterschied zu den vergangenen Jahrzehnten, als die Grünen diese kulturrevolutionäre Selbstzerstörung vor allem mit zivilen Mitteln zu erreichen suchten, droht uns nun allerdings die große Gefahr, dass sie im Ukraine-Krieg eine verlockende Gelegenheit erkennen könnten, durch gezieltes Hineinzwingen Deutschlands in einen Krieg gegen die Atommacht Russland diese Selbstzerstörung auch auf der militärischen Ebene zu betreiben.

Like