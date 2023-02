Krieg in der eigenen Stadt? Häuser, Denkmäler und Kirchen in Trümmern? Unvorstellbar – gäbe es nicht Fotos, die bezeugen, wie die bayerische Landeshauptstadt München in der unmittelbaren Nachkriegszeit ausgesehen hat. Heute sind die Gebäude zwar wieder aufgebaut, stellenweise sind aber immer noch Narben erkennbar. Am Samstag (18.2.) findet ab 13 Uhr auf dem Münchner Königsplatz eine Friedensdemonstration anlässlich der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz vom 17. bis 19. Februar im Hotel Bayerischer Hof statt. Ein guter Zeitpunkt, sich zu erinnern, wohin Kriegstreiberei zwangsläufig führt – nicht nur irgendwo in der fernen Ukraine, sondern auch direkt vor der eigenen Haustür.

