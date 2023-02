Von WOLFGANG HÜBNER | Jedes Mitglied der jetzigen Bundesregierung muss von jetzt an bei jedem öffentlichen Auftritt vor Wählern mit Fragen nach der Täterschaft und auch der Mitwisserschaft des terroristischen Anschlags auf die Nordstream-Pipeline in der Ostsee rechnen. Und es ist die Pflicht jeder tatsächlichen politischen Opposition in Deutschland, dieses Thema trotz der verbohrten Schweigeblockade sämtlicher Leitmedien nicht ruhen zu lassen, bis die Wahrheit nicht mehr zu verheimlichen ist.

Das ist nicht nur eine Frage der nationalen Ehre, Würde und Selbstachtung – alles Fremdworte für korrumpierte, erpresste, ideologisch verseuchte Gestalten wie Scholz, Baerbock, Lindner, Merz und ihren Anhang. Es ist auch der Schlüssel zur Lösung aus den Stahlfesseln der immer noch weit verbreiteten naiven US-Vertrauensseligkeit besonders im westlichen Deutschland. Zudem ist es der einzige Weg, auf längere Sicht den Umschlag dieser historisch entschuldbaren Vertrauensseligkeit in einen pauschalen Antiamerikanismus zu verhindern.

Es darf bei allem begründeten Zorn auf die kaum noch in Frage stehende Täterschaft der Biden-Regierung nicht vergessen werden: Die Aufklärung über den US-Staatsterrorismus kommt aus den USA selbst! Denn es muss dort hochrangige Kreise geben, die mit diesem beispiellosen Gewaltakt gegenüber einem verbündeten Staat nicht einverstanden waren und sich deshalb an die journalistische Enthüllungs-Ikone Seymour Hersh gewandt haben. Für die patriotische Opposition in Deutschland bietet sich nun die einmalige Gelegenheit, mit der Frage nach der Täterschaft in der Ostsee das masochistische deutsche US-Vasallentum im Kern zu erschüttern.

Davor müssen die engvernetzten transatlantischen Seilschaften im deutschen Machtkomplex Angst haben. Sie müssen auch deshalb Angst haben, weil die ökonomischen Folgen der Pipeline-Sprengung alle Deutschen, selbst die Reichen und Wohlhabenden, viel Geld kostet, für die große Masse aber mit erschütternden Wohlstandsverlusten verbunden ist. Wer mit Ehre oder Würde nichts anfangen kann oder will: Mit dem Zustand der eigenen materiellen Situation muss sich notgedrungen jeder auseinandersetzen.

Ich verspreche meinen Lesern, bei diesem Thema nicht zu ruhen, bis die Wahrheit über die Täter- und Mitwisserschaft des Geschehens in der Ostsee unumstößlich ist.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

