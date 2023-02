Obwohl Deutschland derzeit einen Rekord-Zuzug von sogenannten Flüchtlingen erlebt, will der Bund den Ländern und Kommunen zunächst nicht mehr Geld zur Verfügung stellen. PI-NEWS hat sich mit Daniel Freiherr von Lützow, dem kommunalpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, über die explosive Lage in vielen Gemeinden unterhalten.

PI-NEWS: Wie bewerten Sie die Ergebnisse des sogenannten Flüchtlingsgipfels, zu dem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unlängst geladen hatte?

DANIEL FREIHERR VON LÜTZOW: Ich bin fassungslos. Die Landkreise sollen immer mehr Migranten aufnehmen, der Bund stellt aber nicht mehr Geld zur Verfügung. Gleichzeitig halten sich in Brandenburg fast 5000 vollziehbar ausreisepflichtige Asylanten auf. Dies kostet den Steuerzahler im Jahr zwei Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der gesamte Haushalt für ein Jahr beträgt in Brandenburg zwölf Milliarden Euro.

Ein parteiloser Landrat warnte unlängst, es werde im ersten Halbjahr 2023 „unschöne Bilder geben mit Flüchtlingen in Containern und Sporthallen“. Ist die Lage tatsächlich schon wieder so dramatisch?

In Brandenburg haben mittlerweile vier Landkreise einen Aufnahmestopp ausgerufen. In drei weiteren Landkreisen wird die Forderung nach einem Aufnahmestopp immer lauter. Auch in meinem Heimatkreis Teltow-Fläming sind seitens der Landrätin von der Linkspartei bereits die ersten Gespräche geführt worden, um auch wieder Turnhallen als Unterkünfte nutzen zu können. Mein persönliches Fazit: Wenn die Kapazitäten erschöpft sind, dann geht nichts mehr und dann hat die Landesregierung sofort einen landesweiten Aufnahmestopp zu verhängen.

Sie fragen bei der Landesregierung regelmäßig die Kriminalitätsstatistik ab. Im Fall der Stadt Cottbus ist Ihnen dadurch eine brisante Entwicklung aufgefallen.

Tatsächlich ist das eingetreten, was wir 2015 schon prognostiziert haben, eine exorbitante Massierung von Bandenbildung und Migrantenkriminalität. Allein in Cottbus wurden in nur drei Monaten 29 Übergriffe registriert, die als „deutschenfeindlich“ eingestuft wurden. Wir reden hier nicht von Beleidigungen und Ähnliches, sondern über schwerste Gewalttaten von meist minderjährigen Migranten an deutsche Staatsbürger, bei denen es um Raub und schwere Körperverletzung geht.

In letzter Zeit kommen auch aus der Stadt Prenzlau immer öfter Berichte über schwere Gewalt durch Ausländer.

In Prenzlau sind Körperverletzung, Diebstahl und Raub mittlerweile an der Tagesordnung. Gleichzeitig zeigt sich die Ordnungsmacht weitgehend machtlos. Auch hierbei wird extrem verschleiert. Geht es um die Täter, dann wird oftmals von Bürgern der russischen Föderation gesprochen. Tatsächlich handelt es sich um keine russischen Bürger im eigentlichen Sinne, sondern um Tschetschenen.

Daniel Freiherr von Lützow, wir bedanken uns für das Gespräch!

Sehr gerne.

