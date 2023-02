Unter dem Motto „Aufstand für Frieden“ findet heute ab 14 Uhr in Berlin eine große Demo anlässlich des Ukraine-Kriegs statt. Initiiert wurde die Demonstration von der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Kölner Publizistin Alice Schwarzer. Sie fordern einen Stopp weiterer Waffenlieferungen sowie Verhandlungen und Kompromisse „auf beiden Seiten“. Angemeldet sind bei der Polizei 10.000 Teilnehmer, erwartet werden aber viel mehr.

Schwarzer und Wagenknecht hatten vor zwei Wochen ein „Manifest für Frieden“ veröffentlicht. Im Internet erklärten mehr als 620.000 Menschen ihre Zustimmung. Angesichts der Anzahl an Unterzeichnern des Manifestes sei man – so Alice Schwarzer – „auf dem besten Weg, eine richtige Bürgerbewegung zu werden“. Es erstaune sie, dass Scholz die Bedenken so vieler Menschen offenbar nicht ernst nehme: „Es geht hier um das Überleben der Menschheit.“

Sahra Wagenknecht stellte klar, dass jeder, der „ehrlichen Herzens für Frieden ist“, um 14 Uhr am Brandenburger Tor zu ihrer Kundgebung willkommen ist. Man sehe den Wunsch nach Frieden als verbindendes Element zu einer initiativenübergreifenden Allianz.

Am Freitag Abend hatte der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke der 53-jährigen Sahra Wagenknecht auf einer Friedenskundgebung in Dresden vor tausenden Teilnehmern einen Platz in der AfD angeboten.

„Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns!“, rief Höcke unter großem Beifall an Wagenknecht gerichtet ins Mikrofon. Schließlich könne sie bei ihm die Politik machen, von der sie bei der Linken nur zu träumen vermöge. „Sie werden mit dieser Partei niemals ihre Vorstellungen von Friedenspolitik durchsetzen“, erklärte Höcke. „Vielleicht wächst der Mut“ (Video hier).

Über die heutige Fridensdemo in Berlin berichten viele Youtuber per Livestream. Bitte picken Sie sich ihren bevorzugten Stream heraus:

„Herr aber“:



„Digitaler Chronist“ ab 13:45 Uhr:

„Klardenken TV“ ab ca. 13:30 Uhr:

„Ehrenfrau TV“ ab 14 Uhr:

