Den folgenden Focus-Artikel von heute haben wir hier fast komplett in Sätzen / Sinneinheiten untereinander aufgeschrieben. Man kann an ihm recht gut ablesen, wie es um den Zustand der Bundesrepublik Deutschland bestellt ist, insbesondere in Hinblick auf die innere Sicherheit.

Die Leser bitten wir, für jede Einheit einmal die Überlegung anzustellen, ob das aus deutscher Sicht

( ) in Ordnung

( ) nicht in Ordnung ist, oder ob es sich so einfach

( ) nicht einordnen lässt.

Um die Diskussion zu erleichtern, haben wir die einzelnen Einheiten durchnummeriert:

Im August 2017 vergewaltigte der heute 24-jährige Bahram S. eine 16-jährige Schülerin in München. Das Amtsgericht München verurteilte ihn in der Folge zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Nach knapp anderthalb Jahren wurde S. dann nach Afghanistan abgeschoben. Dazu wurde er mit einer siebenjährigen Einreisesperre belegt. Nur: Er ist wieder da. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, tauchte der Afghane Anfang Februar 2023 in Frankreich auf. Er verlangte Asyl. Frankreich wollte den Mann daraufhin nach Deutschland überstellen. Deutschland lehnte ab. Bahram S. reiste trotzdem ein. Am vergangenen Donnerstag, so die „Bild“ weiter, tauchte er in einem Hamburger Migrationsamt auf. […] Dort der Fauxpas: Die Identität von S. wurde nicht richtig festgestellt. Die „Bild“-Zeitung zitiert einen Behördensprecher: Ein „individueller Fehler, sodass die Ausschreibung zur Fahndung nicht festgestellt wurde“. S. konnte sich frei bewegen. Wenige Stunden später wurde er im ICE von Hamburg nach Hannover ohne Fahrschein angetroffen. Hier wurden die Personalien überprüft. S. wurde wegen illegaler Einreise festgenommen und sitzt nun laut „Bild“ in der JVA Hannover seine Reststrafe ab.

Soweit der Focus-Artikel über Bahram S. und wie die deutschen Behörden bzw. die deutsche Politik mit ihm umgeht und er mit ihnen. Eine Auflösung, wie viel hier falsch läuft, liefern wir nicht mit, der gesunde Menschenverstand, so vorhanden, reicht dafür vollkommen aus.

Zu gewinnen gibt es auch nichts, außer vielleicht der Erkenntnis, wie tief wir in diesem Land schon gesunken sind…

